Hindistan'da iPhone 18 Pro Sızıntısı Soruşturması - Son Dakika
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Hindistan'da iPhone 18 Pro Sızıntısı Soruşturması

03.07.2026 16:26
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Hindistan'da, iPhone 18 Pro modeline ait belgelerin sızdırılmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hindistan'da, ülkede üretilen Apple'ın henüz piyasaya sürülmemiş iPhone 18 Pro modeline ilişkin belgelerin sızdırılmasına dair soruşturma açıldığı bildirildi.

Asian News International'ın (ANI) haberine göre, Hindistan Elektronik ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı Müsteşarı S. Krishnan, 2 Temmuz'da gazetecilere yaptığı açıklamada, iPhone 18 Pro modeline ilişkin veri sızdırılmasına dair soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Krishnan, söz konusu olayın, Hindistan'ın bilgisayar güvenliği konularından sorumlu ana kurumu olan Bilgisayar Acil Müdahale Ekibi'ne (CERT-In) bildirildiğini belirtti.

"World Leaks" adlı siber suç örgütü, Apple'ın Hindistan'daki üreticisi Tata Electronics'ten çalınan gizli belgeleri ve iPhone 18 Pro modellerinin fabrikadaki test fotoğraflarını 30 Haziran'da "dark web" forumlarına sızdırmıştı.

Sızdırılan dosyalar arasında telefonun ana devre kartındaki çip yerleşimi, batarya bileşenleri, kamera detayları ile bu parçaları üreten tedarikçi şirketlerin isimleri yer almıştı.

Olayın ardından, Apple, bu siber saldırıyla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hindistan'da iPhone 18 Pro Sızıntısı Soruşturması - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hindistan'da iPhone 18 Pro Sızıntısı Soruşturması - Son Dakika
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