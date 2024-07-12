Hindistan'da Leopar Laboratuvara Girdi, Öğrenciler Panikledi - Son Dakika
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Hindistan'da Leopar Laboratuvara Girdi, Öğrenciler Panikledi

Hindistan'ın Gujarat eyaletinde bulunan Junagadh Tarım Üniversitesi'nde bir leoparın laboratuvara girmesi öğrenciler arasında paniğe yol açtı. Leoparın içeri girmesiyle birlikte öğrenciler hızla laboratuvarı boşaltarak kapıyı kilitledi. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde leoparın laboratuvarda koşturduğu görüldü. Yetkililere haber verilmesinin ardından hayvan sakinleştirici iğneyle uyutularak güvenli bir şekilde binadan çıkarıldı.

12.07.2024 21:49
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Hindistan'ın Gujarat eyaletinde Junagadh Tarım Üniversitesi'nde bir laboratuvara giren leopar paniğe yol açtı.

NDTV televizyonunun haberine göre, Junagadh Tarım Üniversitesinin biyoenerji laboratuvarına bir leopar girdi. Hayvanın içeri girmesiyle öğrenciler panik halinde laboratuvarı hızlıca boşalttı ve kapıyı vahşi hayvanın üzerine kilitledi.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde leoparın laboratuvarda koşturduğu görüldü.

Yetkililere haber verilmesinin ardından sakinleştirici iğneyle uyutulan hayvan güvenli şekilde binadan çıkarıldı.

Kaynak: AA

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