Hindistan\'da Meitei ve Kuki Toplulukları Şiddet Olayları Nedeniyle Hükümeti Harekete Geçmeye Çağırıyor

Hindistan'ın Manipur eyaletinde Meitei ve Kuki toplulukları, geçen yıl mayıs ayında çatışmaların başlamasından bu yana yaklaşık 200 kişinin hayatına mal olan artan şiddet olayları nedeniyle hükümeti harekete geçmeye çağırdı.

Hindustan Times'ın haberine göre, 16 Ocak'tan beri Tengnoupal, Thoubal, Bishnupur ve Imphal West bölgelerindeki çatışmalarda aralarında 2 polisin de bulunduğu 7 kişinin yaşamını yitirmesi ve 10'u aşkın kişinin yaralanması tartışmaları artırdı.

Meitei topluluklarının şemsiye örgütü Manipur Bütünlüğü Koordinasyon Komitesinden (COCOMI) bir heyet, dün Manipur Eyalet Başbakanı N Biren Singh ile görüşerek sivilleri ve güvenlik güçlerini öldürenlere karşı harekete geçilmesi için çağrı yaptı.

Hükümeti güvenlik güçleri ve sivillere yönelik saldırıları durdurmamakla suçlayan örgütün yayımladığı bildiride, "Görünüşe göre merkezi hükümet, Manipur'daki durumdan rahatsız değil." yorumu yapıldı.

İktidardaki Bharatiya Janata Partisinin (BJP) liderliğindeki merkezi hükümetin şiddeti sona erdirecek adımlar atması istenen bildiride, bunun başarılamaması halinde Meiteilerin tepkilerini artıracağı kaydedildi.

Kuki topluluğu hükümeti suçluyor

Kuki topluluğunu temsil eden Yerli Kabile Liderleri Forumu (ITLF) ise eyalet hükümetini Meiteileri desteklemekle suçlayarak bildiri yayımladı.

Tengnoupal'ın Moreh kentinde güvenlik güçlerine düzenlenen saldırı ile geçen yıl bir polis memurunun öldürülmesi olayına karıştığı değerlendirilen iki Kuki üyesinin tutuklanmasının ardından son dönemdeki şiddet dalgası arttı.

İki Kuki mensubunun cinayete karıştıkları iddiasını "bariz yalan" olarak nitelendiren ITLF, 16 Ocak'ta eyalet hükümetine üyelerini serbest bırakması için verdiği 48 saatlik sürenin dikkate alınmadığını bildirdi.

Bildiride, "Kuki-Zo bölgelerinde sadece Meiteileri kayıran yönetimin tek taraflı tutumlarına izin vermeyeceğiz." ifadesi kullanılarak, bu süreçte yaşanabilecek istenmeyen olaylardan sadece hükümetin sorumlu olacağı öne sürüldü.

Manipur'daki şiddet olayları

Eyalet nüfusunun yüzde 53'ünü oluşturan Meitei topluluğunun, "Planlanmış Kabile" kategorisine dahil edilmediği gerekçesiyle başlattığı gösterilerde, diğer bazı etnik grupların buna karşı çıkması nedeniyle 3 Mayıs 2023'ten itibaren şiddet olayları yaşanmaya başlamıştı.

Askere 4 Mayıs'ta "Vur" emrinin verildiği eyalette şiddet olayları yüzünden ölü sayısı 182'ye çıkarken 60 binden fazla kişi yerinden edildi.

Hindistan Merkezi Soruşturma Bürosu, Manipur eyaletindeki şiddet olaylarıyla ilgili çok sayıda vakayı soruşturmak için 53 kişilik ekip oluşturmuştu.

Ekipte 3 polis başmüfettiş yardımcısı, bir polis müfettişi, 16 müfettiş ve 10 müfettiş yardımcısının yer aldığı bilgisi paylaşılmış, 17 vakanın soruşturulacağı açıklanmıştı.