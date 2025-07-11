Hindistan'da Muson Yağmurları Felaketi

YENİ DELHİ, 11 Temmuz (Xinhua) -- Hindistan'ın kuzeyindeki Himaçal Pradeş eyaletinde son 20 gündür devam eden muson yağmurlarında en az 85 kişinin yaşamını yitirdiği, 34 kişiden haber alınamadığı ve 129 kişininse yaralandığı bildirildi.

Eyalet Acil Durum Operasyon Merkezi muson yağmurları nedeniyle eyaletteki evlerde, hayvan barınaklarında, hükümet binalarında, yollarda, su kaynaklarında ve elektrik hatlarında geniş çaplı hasar meydana geldiğini duyurdu.

Kurtarma ekipleri kayıp kişilerin bulunması için çalışmalarını sürdürürken, bölge halkı kesintilerle mücadele ediyor.

Merkezin verilerine göre, afetin altyapıya verdiği zararın yaklaşık 86,2 milyon ABD doları tutarında olduğu tahmin ediliyor.