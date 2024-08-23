Hindistan'da Muson Yağmurları Sonucu Sel ve Heyelan: 22 Ölü - Son Dakika
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Hindistan'da Muson Yağmurları Sonucu Sel ve Heyelan: 22 Ölü

Hindistan'ın doğusundaki Tripura eyaletinde etkili muson yağmurlarının neden olduğu sel ve heyelanlar sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükseldi. Eyalet yetkilileri, afetlerden etkilenen ve evleri hasar gören binlerce kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiğini bildirdi.

23.08.2024 11:17
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Hindistan'ın doğusundaki Tripura eyaletinde etkili muson yağmurlarının neden olduğu sel ve heyelanlar sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükseldi.

Press Trust of India (PTI) ajansının haberine göre eyalet yetkilileri, şiddetli yağışlar sebebiyle afetlerden etkilenen ve evleri hasar gören yaklaşık 65 bin 400 kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiğini bildirdi.

Muson yağmurlarının yol açtığı sel ve heyelanlarda ölenlerin sayısının 22'ye çıktığını belirten yetkililer, çalışmalar sonucu 334 sivilin kurtarıldığını kaydetti.

Tripura Eyaleti Başbakanı Manik Saha da yaptığı açıklamada, toprak kaymalarının meydana geldiği bölgelerde en az 10 kişinin enkaz altında kaldığını bildirdi.

Enkaz altındakiler için kurtarma çalışmalarının sürdüğünü anlatan Saha, bölge sakinlerini arama kurtarma faaliyetlerinde hükümet ve Afet Müdahale Gücü (NDRF) personeliyle işbirliği yapmaya çağırdı.

Hindistan Meteoroloji Dairesinden (IMD) yapılan açıklamada da eyaleti etkisi altına alan şiddetli yağışların devam etmesinin beklendiği bilgisi paylaşıldı.

Her yıl haziran-eylül döneminde etkili olan muson yağmurları, ülkede büyük hasara yol açıyor. Bilim insanları, Bangladeş ve Hindistan'ın kuzeydoğu bölgelerinde son yıllarda görülen düzensiz ve aşırı yağışların iklim değişikliğinden kaynaklandığı görüşünü paylaşıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hindistan'da Muson Yağmurları Sonucu Sel ve Heyelan: 22 Ölü - Son Dakika

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