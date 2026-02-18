Hindistan'da Robot Köpek Tartışması - Son Dakika
Hindistan'da Robot Köpek Tartışması

18.02.2026 15:00
Galgotias Üniversitesi, Çinli robot köpeği kendi ürünü gibi tanıttı. Tepkiler arttı.

Hindistan'daki Galgotias Üniversitesinin, ülkede düzenlenen yapay zeka zirvesinde Çinli firmanın üretip sattığı robot köpeği kendileri geliştirmiş gibi tanıtması tartışmalara yol açtı.

Hindistan basınındaki haberlere göre, Galgotias Üniversitesi, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen 2026 Yapay Zeka Etki Zirvesi'ndeki fuarda "Orion" adını verdikleri robot köpeği sergiledi.

Üniversitede görevli Profesör Neha Singh'in verdiği mülakatta "Bu Orion. Galgotias Üniversitesi'ndeki Mükemmelik Merkezi'nde geliştirildi" diyerek robotu kendilerinin geliştirdiğini söylediği görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Sosyal medya kullanıcıları ise bu robotun aslında Çin merkezli Unitree şirketi tarafından üretildiğini ve Hindistan'da da satışa sunulduğunu ortaya koydu.

Ardından, sosyal medyada, üniversitenin Çin'de üretilen robotu kendileri geliştirmiş gibi sunmasına tepkiler ve üniversitenin fuardan atılması çağrıları yükseldi.

Galgotias Üniversitesinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada ise robota ilişkin tepkiler "propaganda" olarak nitelendirilerek öğrencilerin, Unitree'den alınan robot üzerinde deneyler yaptığı kaydedildi.

Açıklamada, hiçbir zaman robotun Galgotias Üniversitesi tarafından üretildiğinin iddia edilmediği savunuldu.

Robotun üniversitede geliştirildiğini söyleyen Profesör Singh de daha sonra yaptığı açıklamada "sözlerinin yanlış anlaşılması nedeniyle internetin karıştığını" belirterek "Üniversite olarak dik duruyoruz. Robot buraya yalnızca gösterim için getirildi." ifadesini kullandı.

Tartışmalara yol açan olayın ardından konuyla ilgili bilgi sahibi olan ve ismi paylaşılmayan kaynaklar, üniversitenin fuardan uzaklaştırıldığını aktardı.

Galgotias Üniversitesinden Profesör Aishwarya Shrivastava ise fuardan uzaklaştırıldıklarına ilişkin haberler hakkında bilgileri olmadığını belirtti.

Kaynak: AA

