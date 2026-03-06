Hindistan'da Savaş Uçağı Düştü, İki Pilot Hayatını Kaybetti

YENİ DELHİ, 6 Mart (Xinhua) -- Hindistan Hava Kuvvetleri'ne ait Sukhoi Su-30 MKI tipi savaş uçağının ülkenin kuzeydoğusundaki Assam eyaletinde düşmesi sonucu iki pilot hayatını kaybetti.

Hava Kuvvetleri'nden cuma günü yapılan açıklamaya göre, iki kişilik savaş uçağı eğitim görevi sırasında Assam eyaletindeki Karbi Anglong bölgesinde düştü.

Uçağın perşembe akşamı Assam'daki Jorhat Hava Üssü'nden havalandığı belirtildi.