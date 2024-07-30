Hindistan'da Şiddetli Yağışların Tetiklediği Heyelan Sonucu 39 Kişi Hayatını Kaybetti

Güncel

YENİ DELHİ, 30 Temmuz (Xinhua) -- Hindistan'ın güney eyaleti Kerala'nın Wayanad ilçesine bağlı Meppadi bölgesinde şiddetli yağışların tetiklediği heyelan nedeniyle 39 kişi hayatını kaybederken 30'dan fazla kişi ise yaralandı.

Yerel bir polis memurunun Xinhua'ya verdiği bilgiye göre, heyelanın Salı günü erken saatlerde insanların uykuda olduğu sırada meydana geldiğini söyledi. Polis, kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ancak sağanak yağışların aksamalara neden olduğunu belirtti.

Yetkiliye göre, yerel saatle gece 02.00 sularında bölgede en az üç heyelan meydana geldi.