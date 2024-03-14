Hindistan'da 'Tek Tip Medeni Kanun' Tasarısı Yasalaştı

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Hindistan'da azınlıklara ve farklı etnik gruplardan insanlara kendi inanç ve kültürlerine göre yargılanma esnekliğini ortadan kaldıran "Tek Tip Medeni Kanun" tasarısı, Cumhurbaşkanı Droupadi Murmu'nun onayıyla Uttarakhand eyaletinde yasalaştı.

"Uniform Civil Code" (UCC) olarak adlandırılan "Tek Tip Medeni Kanun", seçimlere hazırlanan Başbakan Narendra Modi ve iktidardaki Bharatiya Janata Partisinin (BJP) büyük seçim vaadinden biri olarak biliniyor.

Hindistan'da farklı inanç ve sosyal grupların mensupları, inandıkları dinin hukuk sistemine göre yargılanıyor. Bu yüzden evlilik, boşanma, miras, evlat edinme gibi konularda yasal farklılıklar ortaya çıkıyor.

Söz konusu farklılıkların, "karmaşık" bir hukuk sistemi doğurduğunu savunan iktidardaki BJP, "Tek Tip Medeni Kanun" tasarısıyla bu karmaşaya son vererek tek bir medeni kanunun uygulanmasını istiyor.

Başbakan Modi, aynı aile üyelerinin farklı kanunlara tabi olduğunu belirterek, Hindistan'ın bu şekilde "ikili bir sistemle" işlemeyeceğini vurguladı.

Cinsiyet ve kamu önünde eşitliğin ulusal birlik ve bütünlük için gerekli olduğunu kaydeden BJP, yeni kanunu "kadın hakları için bir dönüm noktası" olarak nitelendirdi.

Uttarakhand eyaleti, Tek Tip Medeni Kanun'u uygulamaya başlıyor

Genel seçimlere az bir zaman kala Tek Tip Medeni Kanun tasarısı, 7 Şubat'ta BJP'li üyelerin Meclis'te çoğunlukta olduğu Uttarakhand eyaletinde kabul edildi.

"Tek Tip Medeni Kanun" tasarısı, dün Cumhurbaşkanı Murmu'nun onayıyla Uttarakhand eyaletinde yasalaştı. Böylece Uttarakhand, "ayrım gözetmeksizin tüm vatandaşların evlilik, boşanma, evlat edinme ve miras gibi konularda ortak medeni kanuna tabi olmasını öneren yasa teklifini kabul eden ilk eyalet" oldu.

Kanunun uygulanması için Uttarakhand eyalet hükümeti tarafından bir heyet atandı. Heyet, eyalet genelinde uygulanacak ortak medeni kanunun çerçevesini belirleyecek.

Times of India'ya göre, BJP Eyalet Başkanı Mahendra Bhatt, Uttarakhand'ın Tek Tip Medeni Kanun'un uygulandığı ilk eyalet olmasından gurur duyduğunu dile getirdi.

BJP, uygulamanın ülke geneline yayılmasını hedeflerken; Tek Tip Medeni Kanun gündemi 1,4 milyar nüfuslu ülkenin etnik, kültürel ve dini çeşitliliği nedeniyle tartışmalara neden oldu.

Müslümanlar kaygı duyuyor

Tek Tip Medeni Kanun tasarısının kabul edilmesi, Müslümanların da içinde bulunduğu azınlıklar arasında kaygılara yol açıyor.

Eski Delhi Azınlık Komisyonu Başkanı Zafarul Islam Khan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu değişikliğin en çok Müslümanları etkileyeceğine inandığını söyledi.

Khan, Hindular ile diğer dini ve etnik grupların evlilik, boşanma, evlat edinme veya miras gibi konularda farklı uygulamalara sahip olmadıklarından yeni yasadan etkilenmeyeceğini, İslam hukukundaki farklılıklar nedeniyle Müslümanların değişikliklerden etkileneceğini ifade etti.

Farklı inançlardan ve etnik gruplardan kişilerin, kendi inancına göre yargılanması uygulamasının, Hindistan'ın İngilizler tarafından kolonileştirildiği dönemden kalma bir gelenek olduğunu aktaran Khan, yasa tasarısına başta Müslümanlar olmak üzere pek çok etnik ve azınlık grubun karşı çıktığını dile getirdi.

Khan, Uttarakhand'ın çok küçük bir eyalet olduğuna ancak kararın diğer eyaletler için emsal teşkil etmesinden endişe duyduğuna işaret etti.

Hindistan Müslüman Hukuk Kurulu, halihazırda yerleşmiş kanun düzenini değiştirmek için yeterli zeminin hazırlanmadığını kaydetti.

Hindistan'da yaklaşık 204 milyon Müslüman yaşıyor.