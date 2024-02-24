Hindistan'da Traktör Kazası: 15 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hindistan'da Traktör Kazası: 15 Kişi Hayatını Kaybetti

Hindistan\'da Traktör Kazası: 15 Kişi Hayatını Kaybetti

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde meydana gelen traktör kazasında, traktörün gölete devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 8'i çocuk, 7'si kadın toplamda 15 kişi hayatını kaybetti. Kaza, traktörün başka bir araçla çarpışmasından kaçınan sürücünün direksiyonu gölete kırması sonucu meydana geldi. Kazada yaralananlar bulunurken, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

24.02.2024 10:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hindistan'da traktörün gölete devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 8'i çocuk, 7'si kadın 15 kişi yaşamını yitirdi.

Hindustan Times'ın haberine göre, Uttar Pradeş eyaletinde, kullandığı traktörün başka bir araçla çarpışmasından kaçınan sürücü, direksiyonu gölete kırdı.

Ters dönerek göletin çamurlu suyuna batan traktörün römorkunda, ilk belirlemelere göre 8'i çocuk, 7'si kadın 15 kişi hayatını kaybetti.

Yetkililer, kazada yaralananların da bulunduğunu ve gölette arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Kaynak: AA

Hindistan, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hindistan'da Traktör Kazası: 15 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2024 14:09:32. #1.12#
SON DAKİKA: Hindistan'da Traktör Kazası: 15 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement