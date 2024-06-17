Hindistan'da tren kazasında 8 kişi öldü, 25'ten fazla yaralı var

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YENİ Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde yük ile yolcu treninin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişi yaşamını yitirdi, 25'ten fazla kişi yaralandı.

Yetkililer, Batı Bengal'deki tren kazasına ilişkin açıklamada bulundu.

Kazada ilk belirlemelere göre 8 kişinin yaşamını yitirdiğini belirten yetkililer, 25'ten fazla yaralının olduğunu bildirdi.

Yetkililer, kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevdiklerini kaybedenlere başsağlığı diliyorum. Yaralıların bir an önce iyileşmesi için dua ediyorum." ifadelerini kullandı.