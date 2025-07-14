Hindistan'da Uçak Kazası Üzerine Yakıt Kontrolü - Son Dakika
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Hindistan'da Uçak Kazası Üzerine Yakıt Kontrolü

14.07.2025 21:27
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Hindistan'daki uçak kazası sonrası, Boeing 787 ve 737'lerin yakıt anahtarları kontrol edilecek.

Hindistan'da geçen ay düşen uçağa ilişkin hazırlanan ön soruşturma raporunda, uçağın her iki motoruna giden yakıt akışının kesildiğinin tespit edilmesi üzerine, tüm Boeing 787 ve 737 tipi uçakların yakıt anahtarlarının kontrol edilmesine karar verildi.

India Today'in haberine göre, Hindistan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (DGCA), 12 Haziran'daki uçak kazasının ön soruşturma raporundaki bulguların ardından harekete geçti.

DGCA, ülkedeki tüm Boeing 787 ve 737 tipi uçakların yakıt anahtarlarının 21 Temmuz'a kadar incelenmesi talimatını verdi.

Kazaya ilişkin kamuoyuna sunulan ön raporda, düşen uçağın her iki motoruna giden yakıt akışının kalkıştan saniyeler sonra kesildiği ortaya konmuştu. Bu durumun, her iki motorun durmasına ve uçağın itiş gücünü kaybetmesine neden olduğu aktarılmıştı.

Kaza sonucu 260 kişi yaşamını yitirmişti

Hindistan'ın Gucerat eyaletinin Ahmedabad kentindeki Sardar Vallabhbhai Patel Uluslararası Havalimanı'ndan İngiltere'nin Gatwick Havalimanı'na gitmeye hazırlanan yolcu uçağı, 12 Haziran'da kalkıştan kısa süre sonra Meghani Nagar yerleşim yerinde düşmüştü.

Ahmedabad'daki Sardar Vallabhbhai Patel Uluslararası Havalimanı'ndan Londra Gatwick Havalimanı'na giden "Air India 171" yolcu uçağı, 12 Haziran'da kalkıştan kısa süre sonra Meghani Nagar yerleşim yerinde düşmüştü.

Uçağın düşmesi sonucu 260 kişi yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA

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