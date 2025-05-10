Hindistan'dan Pakistan'a Füze Saldırısı

RAWALPİNDİ, 10 Mayıs (Xinhua) -- Pakistan'ın Rawalpindi kentinde Hindistan'ın düzenlediği saldırının ardından Nur Han Hava Üssü yakınlarında görülen ambulans, 10 Mayıs 2025.

Pakistan ordusu sözcüsü cumartesi erken saatlerde yaptığı açıklamada, Hindistan'ın Pakistan'daki üç hava üssüne havadan karaya füzeler fırlattığını ancak Pakistan Hava Kuvvetleri'nin tüm stratejik unsurların güvende olduğunu söyledi. (Fotoğraf: Ahmad Kamal/Xinhua)