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Hindistan Donanması, Korsanlar Tarafından Kaçırılan Gemiye Müdahale Ediyor - Son Dakika
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Hindistan Donanması, Korsanlar Tarafından Kaçırılan Gemiye Müdahale Ediyor

Hindistan donanmasına ait INS Chennai adlı savaş gemisi, korsanlar tarafından kaçırılan Liberya bandıralı MV Lila Norfolk gemisine müdahale etmek üzere Somali kıyılarına yakın bir bölgeye ilerliyor. Gemide bulunan 15 Hindistan vatandaşıyla mürettebat arasında irtibat kuruldu.

Hindistan Donanması, Korsanlar Tarafından Kaçırılan Gemiye Müdahale Ediyor
05.01.2024 - 10:59,  Güncelleme: 10:59
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YENİ DELHİ, 5 Ocak (Xinhua) -- Hindistan donanmasına ait INS Chennai adlı savaş gemisi, korsanlar tarafından kaçırılan bir gemiye müdahale etmek üzere ilerliyor.

Asian New International (ANI) haber ajansının Cuma günkü haberine göre, Liberya bandıralı MV Lila Norfolk gemisi Perşembe günü geç saatlerde Somali kıyılarına yakın bir bölgede kaçırıldı. Gemide 15 Hindistan vatandaşının bulunduğu bildirildi.

ANI, adlarının açıklanmasını istemeyen yetkililere dayandırdığı haberinde, Hindistan donanmasına ait bir uçağın kaçırılan gemiyi takip etmek üzere bölgeye intikal ettiğini ve mürettebatla irtibat kurulduğunu kaydetti.

Kaynak: Xinhua
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Liberya, Somali, India, Denizcilik, Uluslararası, Güvenlik, Dünya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Hindistan Donanması, Korsanlar Tarafından Kaçırılan Gemiye Müdahale Ediyor - Son Dakika
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