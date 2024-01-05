Hindistan Donanması, Korsanlar Tarafından Kaçırılan Gemiye Müdahale Ediyor

YENİ DELHİ, 5 Ocak (Xinhua) -- Hindistan donanmasına ait INS Chennai adlı savaş gemisi, korsanlar tarafından kaçırılan bir gemiye müdahale etmek üzere ilerliyor.

Asian New International (ANI) haber ajansının Cuma günkü haberine göre, Liberya bandıralı MV Lila Norfolk gemisi Perşembe günü geç saatlerde Somali kıyılarına yakın bir bölgede kaçırıldı. Gemide 15 Hindistan vatandaşının bulunduğu bildirildi.

ANI, adlarının açıklanmasını istemeyen yetkililere dayandırdığı haberinde, Hindistan donanmasına ait bir uçağın kaçırılan gemiyi takip etmek üzere bölgeye intikal ettiğini ve mürettebatla irtibat kurulduğunu kaydetti.