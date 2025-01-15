Hindistan Donanmasına 3 Yeni Savaş Gemisi

Güncel

Hindistan, 3 yeni savaş gemisini donanmanın envanterine dahil ettiğini duyurdu.

India Today gazetesinin haberine göre, 3 yeni savaş gemisi, Maharaştra eyaletine bağlı Mumbai kentindeki donanmaya ait tersanede suya indirildi.

Tersanede düzenlenen törende, avcı denizaltı "INS Vaghsheer", güdümlü füze destroyeri "INS Surat" ve hayalet fırkateyni "INS Nilgiri"nin donanmaya dahil edildiği açıklandı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, törende yaptığı konuşmada, ülkesinin dünyada "büyük bir deniz gücü" haline geldiğini vurguladı.

Modi, "Bugün Hindistan tüm dünyada, özellikle de Küresel Güney'de güvenilir ve sorumlu bir ortak olarak tanınmaktadır. Hindistan yayılmacılık değil, kalkınma ruhuyla çalışmaktadır. Hindistan her zaman açık, güvenli, kapsayıcı ve müreffeh bir Hint-Pasifik bölgesini desteklemiştir." ifadelerini kullandı.