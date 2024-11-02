Hindistan Ekim Ayında En Sıcak Günleri Yaşıyor

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Hindistan genelinde 1901'den bu yana en sıcak ekim ayının yaşandığı bildirildi.

NDTV kanalının haberine göre, Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD) Genel Direktörü Mrityunjay Mohapatra, başkent Yeni Delhi'de düzenlenen basın toplantısında, geçmişte ülke genelinde ekim aylarında ölçülen sıcaklık ortalamasının 25,69 olduğunu kaydetti.

Mohapatra, bu yıl ekim ayında ise ortalama sıcaklığın ülke genelinde 26,92 derece ölçüldüğünü belirterek bu sıcaklığın 1901'den bu yana ekim ayında ölçülen en yüksek ortalama sıcaklık olduğunu aktardı.

Hindistan'ın kuzeybatısındaki sıcaklıkların en az iki hafta boyunca normalin 2 ila 5 derece üstünde seyrettiğini kaydeden Mohapatra, "Hindistan'ın kuzeybatısında daha düşük sıcaklıklar için rüzgarlara ihtiyaç var. (Bölgede) Sıcaklık düşüşüne izin vermeyen akışlar vardı." ifadelerini kullandı.

1 Mart-18 Haziran arasında 40 bin 272 sıcak çarpması vakası görüldü

Hindistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 1 Mart ile 18 Haziran arasında ülke genelinde aşırı sıcaklar sebebiyle 40 bin 272 vaka rapor edildi. Söz konusu vakalardan 457'si 18 Haziran'da görüldü.

Hindistan'da her yıl mart ayı ile havalar ısınmaya başlıyor ve çok sayıda kişi aşırı sıcaklardan hayatını kaybediyor.

Başkent Yeni Delhi'de 29 Mayıs'ta 52,9 dereceyle tüm zamanların en yüksek sıcaklığı kaydedilmişti.