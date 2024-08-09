Hindistan, Ermenistan'a Akash 1S Hava Savunma Füzelerini Teslim Edecek - Son Dakika
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Hindistan, Ermenistan'a Akash 1S Hava Savunma Füzelerini Teslim Edecek

Hindistan, Ermenistan'ın sipariş verdiği Akash 1S hava savunma füze sistemlerini yıl sonuna kadar teslim etmeyi planlıyor. Ermenistan, bu siparişle sistemin ilk yurt dışı alıcısı oldu.

09.08.2024 12:42
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Hindistan, Ermenistan'ın sipariş verdiği "Akash 1S" hava savunma füze sistemlerini yıl sonuna kadar teslim etmeyi planlıyor.

Ermenistan'ın resmi ajansı Armenpress'in Indian Defence Research Wing'e dayandırdığı haberine göre, Hindistan üretimi "Akash 1S" hava savunma füze sistemleri, yıl içinde teslim edilecek.

Ermenistan, 2022'de Hindistan'dan yaklaşık 720 milyon dolar değerinde 15 adet "Akash" (Gökyüzü) hava savunma füze sisteminin geliştirilmiş versiyonu olan "Akash 1S" siparişi verdi. Ermenistan, bu siparişle sistemin ilk yurt dışı alıcısı oldu.

Akash hava savunma sisteminin özellikleri

Tasarımına Hindistan Savunma Araştırma ve Geliştirme Teşkilatı (DRDO) tarafından 1983'te başlanan orta menzilli hava savunma füze sistemi Akash, Sovyet dönemi SA-6 Gainful yerden havaya füze sistemi temelinde geliştirildi. Sistem, 2009'da hizmete girdi.

Her "Akash" bataryasında Rajendra 3D pasif elektronik dizi radarı ve araca monteli 4 fırlatıcı bulunuyor.

Sistem, aynı anda 64 hedefi takip ederek 12'sini ateş altına alma imkan ve kabiliyetine sahip.

Her bir fırlatıcı ateşlenmeye hazır 3 füze içeriyor. 5,78 metre uzunluğunda, 30 santimetre çapındaki füzelerin ağırlığı 720 kilogram. Füzeler, 60 kilogramlık savaş başlığı taşıyor.

Füzeler, 4 ila 25 kilometre menzilde ve 20 kilometre irtifadaki hedefleri imha edebiliyor.

Halen Bharat Dynamics Limited (BDL) tarafından üretimi devam eden, Hindistan Kara ve Hava Kuvvetleri tarafından kullanılan sistemin Akash 1S, Akash Prime ve Akash-NG olmak üzere 3 versiyonu bulunuyor.

Ermenistan'ın tedarik ettiği "Akash 1S" füzeleri, Hint menşeli gelişmiş hedef tespit ve önleme güdüm sistemine sahip.

Ermenistan ile Hindistan arasında askeri işbirliği

Ermenistan, 2024-2025 yılları için 600 milyon dolarlık silah siparişi vererek Hindistan'ın bir numaralı silah ithalatçısı olmuştu.

Erivan yönetimi, Eylül 2022'den itibaren Hindistan'dan Pinaka çok namlulu roketatarlar, tanksavar roketleri, 40 milyon dolarlık 4 Swathi mobil radar sistemi ile çekili topçu sistemi (ATAGS) siparişi vermiş, 6 adet 155 milimetrelik ilk parti çekili obüs Ağustos 2023'te teslim edilmişti.

Erivan, Hint firması Zen Anti-Drone System'den (ZADS) İHA'lara karşı kullanılacak savunma sistemleri ile Hint Kalyani Strategic Systems tarafından geliştirilen taktik tekerlekli araca monteli 155 milimetre/39 MArG obüs sistemi siparişi de vermişti.

Kaynak: AA

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