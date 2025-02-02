Hindistan'ın İhracatı Tarihi Zirveye Ulaştı

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YENİ DELHİ, 2 Şubat (Xinhua) -- Hindistan, 2023-2024 mali yılında (Nisan-Mart) ihracatının tarihi bir artışla 778,21 milyar ABD dolarına ulaştığını açıkladı.

Federal Ticaret ve Sanayi Bakanlığı'nın verilerine göre bu rakam, 2013-2014 mali yılında 466,22 milyar dolar olan ihracata kıyasla yüzde 67 oranında bir artış olduğunu ortaya koyuyor.

Bakanlık, bu artışta kilit rol oynayan sektörler arasında elektronik, ilaç, mühendislik ürünleri, demir cevheri ve tekstilin yer aldığını belirtti.

Bakanlık, "İvme, 2024-2025 mali yılında da devam etti. Nisan- Aralık 2024 döneminde toplam ihracatın 602,64 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Bu da 2023'ün aynı dönemindeki 568,36 milyar dolara kıyasla yüzde 6,03'lük bir artış anlamına geliyor" açıklaması yaptı.