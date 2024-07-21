Hindistan'ın Kerala eyaletinde Nipah virüsü: 1 ölü, 4 kişi belirtiler gösteriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hindistan'ın Kerala eyaletinde Nipah virüsü: 1 ölü, 4 kişi belirtiler gösteriyor

Hindistan'ın Kerala eyaletinde Nipah virüsü nedeniyle bir kişinin yaşamını yitirdiği, 4 kişinin virüs belirtileri gösterdiği bildirildi. Sağlık yetkilileri, 14 yaşındaki bir çocuğun virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini ve temas ettiği 4 kişinin de belirtiler gösterdiğini açıkladı. Eyalet sağlık birimi, virüsün kontrol altına alınması için önlemler aldı ve yakınlarına test yaptırmaları çağrısında bulundu. Nipah virüsü, Malezya'da başlayan bir salgınla ortaya çıkan viral bir enfeksiyondur.

21.07.2024 18:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hindistan'ın Kerala eyaletinde, Nipah virüsü nedeniyle bir kişinin yaşamını yitirdiği, 4 kişinin virüs belirtileri gösterdiği bildirildi.

Indian Express gazetesinin haberine göre, eyaletteki sağlık yetkilileri, 14 yaşındaki bir çocuğun 10 gün önce ateşinin çıktığını ve hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Eyalet Sağlık Bakanı Veena George, Nipah virüsü teşhisi konulan çocuğun müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Çocuğun temas ettiği 4 kişinin virüs belirtileri gösterdiğini aktaran George, bu kişilerden birinin durumunun ciddi olduğunu kaydetti.

Ayrıca, eyalet sağlık birimi, virüs için uyarı verilen Malappuram bölgesinde "kontrol odası" kurdu.

Hayatını kaybeden çocuğun yakınlarına Nipah testi yaptırmaları çağrısı yapan yetkililer, çocukla temas etmiş olabilecek kişilerin tespit edilmesi için çalışmalara başladı.

Nipah virüsü nedir?

Nipah virüsü bulaşanlarda belirtiler hemen ortaya çıkmasa da ateş, baş, boğaz ve kaslarda ağrı gibi belirtilerle grip benzeri bir durum gelişebiliyor. Sonraki aşamada ise baş dönmesi, yorgunluk, bilinç değişiklikleri yaşanabiliyor.

Hem hayvanlarda hem de insanlarda hastalığa yol açan viral bir enfeksiyon olan Nipah virüsü, Malezya'nın Nipah bölgesinde ilk kez bir salgınla başlamıştı.

Kaynak: AA

Nipah Virüsü, Hindistan, Malezya, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hindistan'ın Kerala eyaletinde Nipah virüsü: 1 ölü, 4 kişi belirtiler gösteriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:45 Şırnak’ta Gabar Dağı’nda petrol arama sahasında sondaj kulesi devrildi: 1 ölü, 2 yaralı Şırnak'ta Gabar Dağı'nda petrol arama sahasında sondaj kulesi devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
16:24 Türkeş kardeşler sosyal medyada birbirine girdi: Kavala ile Başbuğ’u aynı kefeye koymak kimsenin haddine değil Türkeş kardeşler sosyal medyada birbirine girdi: Kavala ile Başbuğ'u aynı kefeye koymak kimsenin haddine değil
14:28 İstanbul’daki Aydos Ormanı’nda yangın çıktı Alevler güçlükle kontrol altına alındı İstanbul'daki Aydos Ormanı'nda yangın çıktı! Alevler güçlükle kontrol altına alındı
12:35 4 kişilik ailenin bulunduğu araç köprüden göle uçtu Çocuğun cesedi bulundu 4 kişilik ailenin bulunduğu araç köprüden göle uçtu! Çocuğun cesedi bulundu
12:13 Emeklilik sistemi değişiyor mu Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yasama dönemini işaret etti Emeklilik sistemi değişiyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yasama dönemini işaret etti
17:11 Alperen Şengün’den tartışma yaratacak Fenerbahçe sözleri: Hayatımın hatası olurdu Alperen Şengün'den tartışma yaratacak Fenerbahçe sözleri: Hayatımın hatası olurdu
16:56 Toprak Razgatlıoğlu tarih yazmaya devam ediyor Üst üste 10. zaferini kazandı Toprak Razgatlıoğlu tarih yazmaya devam ediyor! Üst üste 10. zaferini kazandı
16:30 Galatasaray’a transfer olacak mı Zenit’ten Wendel için resmi açıklama geldi Galatasaray'a transfer olacak mı? Zenit'ten Wendel için resmi açıklama geldi
15:22 Aziz Yıldırım, Fenerbahçe’nin Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı’na katılacak Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'nin Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'na katılacak
14:59 AK Partili Türkeş’ten sokak hayvanları düzenlenmesine tepki: Bu doğru bir şey değil AK Partili Türkeş'ten sokak hayvanları düzenlenmesine tepki: Bu doğru bir şey değil
14:16 Kimsenin bundan haberi yoktu Alex’ten çok konuşulacak Arda Güler itirafı Kimsenin bundan haberi yoktu! Alex'ten çok konuşulacak Arda Güler itirafı
14:00 Ünlü oyuncu Burcu Günay’ın yediği çikolatanın içinden böcek çıktı Ünlü oyuncu Burcu Günay'ın yediği çikolatanın içinden böcek çıktı
13:34 Uçak bileti bile hazırdı Galatasaray’ın Doue transferinde pürüz çıktı Uçak bileti bile hazırdı! Galatasaray'ın Doue transferinde pürüz çıktı
12:48 Şehirden kaçmaları yetmedi Ellerinde simitlerle eve dönerken katledildiler Şehirden kaçmaları yetmedi! Ellerinde simitlerle eve dönerken katledildiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2024 18:45:16. #1.12#
SON DAKİKA: Hindistan'ın Kerala eyaletinde Nipah virüsü: 1 ölü, 4 kişi belirtiler gösteriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement