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Hindistan'ın Savunma İhracatı Tüm Zamanların En Yüksek Seviyesine Ulaştı - Son Dakika
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Hindistan'ın Savunma İhracatı Tüm Zamanların En Yüksek Seviyesine Ulaştı

Hindistan'ın savunma ihracatı, 2023-24 mali yılında tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 2,63 milyar ABD dolarına ulaştı. Bu rakam, geçtiğimiz mali yıla kıyasla yüzde 32,5'lik bir artışı temsil ediyor. Savunma Bakanlığı'nın verilerine göre, Hindistan'ın savunma ihracatı son 10 yılda 31 kat artış gösterdi.

02.04.2024 14:16  Güncelleme: 14:17
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YENİ DELHİ, 2 Nisan (Xinhua) -- Hindistan'ın savunma ihracatı, Nisan 2023'ten Mart 2024 sonuna kadar olan 2023-24 mali yılında tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 2,63 milyar ABD dolarına ulaştı.

Federal hükümetten Pazartesi günü yapılan açıklamada söz konusu rakamın, geçtiğimiz mali yıla kıyasla yüzde 32,5'lik artış anlamına geldiği belirtildi.

Savunma Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre savunma ihracatı, 2013-14 mali yılına kıyasla son 10 yılda 31 kat arttı.

Kaynak: Xinhua

Hindistan, Savunma, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hindistan'ın Savunma İhracatı Tüm Zamanların En Yüksek Seviyesine Ulaştı - Son Dakika

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