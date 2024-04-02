Hindistan'ın Savunma İhracatı Tüm Zamanların En Yüksek Seviyesine Ulaştı

YENİ DELHİ, 2 Nisan (Xinhua) -- Hindistan'ın savunma ihracatı, Nisan 2023'ten Mart 2024 sonuna kadar olan 2023-24 mali yılında tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 2,63 milyar ABD dolarına ulaştı.
Federal hükümetten Pazartesi günü yapılan açıklamada söz konusu rakamın, geçtiğimiz mali yıla kıyasla yüzde 32,5'lik artış anlamına geldiği belirtildi.
Savunma Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre savunma ihracatı, 2013-14 mali yılına kıyasla son 10 yılda 31 kat arttı.
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