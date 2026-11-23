Hindistan, ağustostaki sel felaketinden etkilenen bölgelerin yeniden inşası için kuzeydoğudaki komşusu Nepal'e 1,6 milyar dolarlık destek paketi açıkladı.

NDTV televizyonunun haberine göre, Nepal Başbakanı Balendra Shah, başkent Yeni Delhi'ye düzenlediği ziyarette Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile görüştü.

Görüşmede Modi, Nepal'de, ağustostaki sel felaketinden etkilenen bölgelerin yeniden inşası için 1,6 milyar dolarlık destek paketini açıkladı.

Modi, destek paketinin altyapının onarımı, yerel toplulukların yeniden inşası ve geçim kaynaklarının yeniden kazanılmasını kapsadığını ifade etti.

Nepal'in yeniden inşasına ve uzun vadeli kalkınmasına yeni ivme kazandırmak istediklerini belirten Modi, "Taahhüdümüz, Nepal'in gelecekteki felaketlerle başa çıkma kapasitesini daha da güçlendirmek." dedi.

"İlk müdahale eden taraf"

Shah da Hindistan'ın "doğal afetler ve zor zamanlarda Nepal için her zaman ilk müdahale eden taraf" olduğunu söyledi.

İki lider ayrıca görüşmede, Nepal'deki hidroelektrik projesinin ve petrol depolama tesisinin açılışını çevrim içi olarak yaptı.

Güney Asya bölgesinde, Hindistan'ın kuzeydoğusunda yer alan ve denize kıyısı olmayan Nepal'in yaklaşık 30 milyon nüfusu bulunuyor.

Sel felaketi

Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuwa bölgesinde 26 Ağustos'ta meydana gelen sel nedeniyle çok sayıda köprü yıkılmış, yollar hasar görmüş ve arama kurtarma çalışmaları için bölgeye helikopterler sevk edilmişti.

Sel öncesi bölgede ilk olarak deprem meydana geldiğini açıklayan ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, verilerini güncelleyerek 5,2 büyüklüğündeki sismik hareketin kaynağının buzul çökmesi olduğunu belirtmişti.

Merkezi Katmandu'da bulunan Uluslararası Dağlık Kalkınma Merkezinde görevli uzmanlar, seli bölgedeki dağlık alandan kopan buzul parçalarının tetiklediğini belirtmişti.

Sel nedeniyle yaklaşık 1500 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişiden haber alınamıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Proje Hizmetleri Ofisi (UNOPS) İcra Direktörü Jorge Moreira da Silva, ekimdeki açıklamasında, 26 Ağustos'ta meydana gelen sel felaketi nedeniyle Nepal'in toparlanması için 4,8 milyar dolara ihtiyaç olduğunu, şu ana kadar sadece 24,5 milyon dolar toplandığını belirtmişti.