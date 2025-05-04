Hindistan, Pakistan İthalatını Yasakladı

YENİ DELHİ, 4 Mayıs (Xinhua) -- Hindistan, Pakistan'dan yapılan tüm ithalata "ulusal güvenlik ve kamu politikası" çerçevesinde yasak getirdi.

22 Nisan'da Hindistan kontrolündeki Keşmir'in Pahalgam bölgesinde turistlere yönelik saldırının ardından Hindistan ile Pakistan arasındaki gerilim tırmanmıştı.

Ticaret ve Sanayi Bakanlığı'ndan cumartesi günü yapılan açıklamada "Pakistan menşeli veya Pakistan'dan ihraç edilen tüm malların doğrudan veya dolaylı ithalatı veya transit geçişinin derhal geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar yasaklandığı" belirtildi.

Açıklamada doğrudan ya da herhangi bir ticaret rotasıyla Pakistan'dan gelen tüm ürünlerin ülkeye girişinin yasaklandığı vurgulandı.