Hindistan, Rusya'dan 5 S-400 Daha Alacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hindistan, Rusya'dan 5 S-400 Daha Alacak

04.03.2026 10:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hindistan, S-400 hava savunma sisteminden beş yeni ünite satın almayı planlıyor.

Hindistan'ın Rusya'dan beş S-400 hava savunma sistemi daha satın almayı planladığı öne sürüldü.

India Today gazetesine konuşan Hindistan Savunma Bakanlığı kaynakları, Rusya'dan ek S-400 hava savunma sistemi tedarik edilmesinin planlandığını iddia etti.

Kaynaklar, Hindistan Hava Kuvvetleri'nin S-400 alımına yönelik teklifi kısa süre içinde hükümetin onayına sunacağını savundu.

Yeni S-400'lerin, ülkenin doğu ve batı sınırlarına konuşlandırılmasının planlandığını ileri süren kaynaklar, söz konusu hava savunma sisteminin geçen yıl Pakistan ile yaşanan gerilim sırasında bazı füze tehditlerine karşı etkili şekilde kullanıldığını ifade etti.

Kaynak: AA

Dış Politika, Hindistan, Savunma, Güncel, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hindistan, Rusya'dan 5 S-400 Daha Alacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arkadaşının evinde fenalaşan Yazgül, hastanede öldü Arkadaşının evinde fenalaşan Yazgül, hastanede öldü
Bakın hangi ülkede yaşıyormuş Dansıyla olay olan İranlı kız sessizliğini bozdu Bakın hangi ülkede yaşıyormuş! Dansıyla olay olan İranlı kız sessizliğini bozdu
Kübalı voleybolcu hıçkıra hıçkıra ağlayıp ülkemize sığındı Kübalı voleybolcu hıçkıra hıçkıra ağlayıp ülkemize sığındı
Yüzlerce meslektaşı Fatma Nur öğretmeni son yolculuğuna uğurladı Herkesin dilinde aynı slogan vardı Yüzlerce meslektaşı Fatma Nur öğretmeni son yolculuğuna uğurladı! Herkesin dilinde aynı slogan vardı
Ünlü şarkıcı cam sildi, onu görenlerin yüreği ağzına geldi Ünlü şarkıcı cam sildi, onu görenlerin yüreği ağzına geldi
İsrail, iki Türk gazeteciyi gözaltına aldı İsrail, iki Türk gazeteciyi gözaltına aldı

10:27
Arjantin Devlet Başkanı Milei’den tartışma yaratan paylaşım
Arjantin Devlet Başkanı Milei'den tartışma yaratan paylaşım
10:20
Aziz Yıldırım’dan bomba şampiyonluk çıkışı: Ah vah etmeye gerek yok
Aziz Yıldırım'dan bomba şampiyonluk çıkışı: Ah vah etmeye gerek yok
09:59
Trump’ın İran cezası kestiği Avrupa ülkesi resti çekti
Trump'ın İran cezası kestiği Avrupa ülkesi resti çekti
09:20
“Öldü“ denilen Ahmedinejad’ın akıbeti belli oldu
"Öldü" denilen Ahmedinejad'ın akıbeti belli oldu
07:35
Savaş tarihinde bir ilk İran: ABD’ye ait F-15 düşürüldü
Savaş tarihinde bir ilk! İran: ABD'ye ait F-15 düşürüldü
07:02
İran’dan Suudi Arabistan’ın fişini çeken adım Prensi zor günler bekliyor
İran'dan Suudi Arabistan'ın fişini çeken adım! Prensi zor günler bekliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2026 10:35:25. #.0.5#
SON DAKİKA: Hindistan, Rusya'dan 5 S-400 Daha Alacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.