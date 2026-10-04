Hindistan Sınır Güvenlik Gücü ateşiyle Kasur\'da 2 sivil öldü, Pakistan protesto etti

Hindistan Sınır Güvenlik Gücü ateşiyle Kasur'da 2 sivil öldü, Pakistan protesto ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Hindistan Yüksek Komiserliği maslahatgüzarını cumartesi günü çağırarak iki sivilin öldürülmesini protesto etti. Güvenlik kaynaklarına göre cuma günü Kasur bölgesinde Hindistan Sınır Güvenlik Gücü ateşiyle iki sivil öldü, bir kişi yaralandı.
İSLAMABAD, 4 Ekim (Xinhua) -- Pakistan Dışişleri Bakanlığı başkent İslamabad'daki Hindistan Yüksek Komiserliği maslahatgüzarını cumartesi günü bakanlığa çağırarak iki Pakistanlı sivilin öldürülmesi olayıyla ilgili güçlü protestosunu iletti.
Pakistan güvenlik kaynaklarından yapılan açıklamada, cuma günü Pakistan'ın doğusundaki Pencap eyaletinin Kasur bölgesinde, sınır yakınlarında Hindistan Sınır Güvenlik Gücü tarafından açılan ateş sonucu iki Pakistanlı sivilin hayatını kaybettiği, bir kişinin de yaralandığı belirtildi.
Kaynak: Xinhua
Sizin düşünceleriniz neler ?