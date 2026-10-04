Hindistan Sınır Güvenlik Gücü ateşiyle Kasur\'da 2 sivil öldü, Pakistan protesto etti

İSLAMABAD, 4 Ekim (Xinhua) -- Pakistan Dışişleri Bakanlığı başkent İslamabad'daki Hindistan Yüksek Komiserliği maslahatgüzarını cumartesi günü bakanlığa çağırarak iki Pakistanlı sivilin öldürülmesi olayıyla ilgili güçlü protestosunu iletti.

Pakistan güvenlik kaynaklarından yapılan açıklamada, cuma günü Pakistan'ın doğusundaki Pencap eyaletinin Kasur bölgesinde, sınır yakınlarında Hindistan Sınır Güvenlik Gücü tarafından açılan ateş sonucu iki Pakistanlı sivilin hayatını kaybettiği, bir kişinin de yaralandığı belirtildi.