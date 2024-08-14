Hindistan, Ukrayna'nın saldırdığı Rus topraklarındaki vatandaşlarına terk etme çağrısı yaptı

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Hindistan, Ukrayna'nın saldırdığı Rus toprakları Kursk, Bryansk ve Belgorod'daki vatandaşlarına bu bölgeleri terk etme çağrısında bulundu.

Hindistan'ın Moskova Büyükelçiliğinden konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Rus toprakları olan Kursk, Bryansk ve Belgorod'da yaşanan "güvenlik olayları" nedeniyle Hindistan vatandaşlarından gerekli önlemleri almaları istendi.

Hindistan vatandaşlarına bu bölgeleri terk etmeleri çağrısı yapılan açıklamada, yardıma ihtiyaç duyulması halinde büyükelçilikle iletişime geçilmesi tavsiye edildi.

-? ?Ukrayna ordusunun Rusya'daki Kursk'a yönelik saldırısı

Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'ta Rus toprağı Kursk bölgesine başlattığı saldırılar sonrası iki ordu arasında şiddetli çatışmalar başlamıştı.

Rusya tarafından durumun "federal acil" seviyeye yükseltildiği ve terörle mücadele durumunun ilan edildiği bölgede 121 bin kişinin tahliye olduğu, toplam 180 bin kişinin tahliye edileceği açıklanmıştı.

Ukrayna ordusunun Kursk bölgesine saldırılarında 12 kişinin hayatını kaybettiği, 10'u çocuk 121 kişinin yaralandığı bildirilmişti.