Hindistan ve Bangladeş, Myanmarlı sığınmacılar konusunu görüştü

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, ülkeyi ziyaret eden Bangladeşli mevkidaşı Muhammad Hasan Mahmud ile çoğu polis ve asker olan Myanmarlı sığınmacılar konusunu ele aldı.
Bangladeş Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre, Jaishankar, mevkidaşı Mahmud'u başkent Yeni Delhi'de ağırladı.
Myanmar'daki çatışmalar nedeniyle Bangladeş'e sığınan sınır muhafızları ve polislerin durumunu tartışan Jaishankar ve Mahmud, bu çatışmaların bölgeye etkisini görüştü.
Mahmud ve Jaishankar ayrıca Bangladeş'teki Arakanlı Müslüman mültecilerin Myanmar'a geri gönderilmesi konusunu ele aldı.
Hindistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Mahmud ve Jaishankar'ın çeşitli alanlarda ikili ilişkilerin geliştirilmesini değerlendirdiği bildirildi.
Myanmar'dan Bangladeş'e sığınanlar
Myanmar'da askeri yönetim ile cunta karşıtı silahlı gruplar arasındaki çatışmalar nedeniyle 4 Şubat'tan bu yana sınırdan çoğu polis ve asker 264 kişi Bangladeş'e sığınmıştı.
Myanmar'dan atılan bir havan mermisi Bangladeş'te 2 kişinin ölümüne neden olmuştu.
Bunun üzerine Bangladeş, Myanmar'ın Dakka Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırmıştı.
Myanmar'da silahlı gruplar, orduya karşı saldırı başlatmıştı
"Üç Kardeşler İttifakı" adı altında bir araya gelen Myanmar Ulusal Demokratik İttifak Ordusu, Budist Arakan Ordusu ve Ta'ang Ulusal Kurtuluş Ordusu'ndan silahlı gruplar, 27 Ekim 2023'te Çin sınırına yakın kuzeydeki Shan eyaletinden Myanmar ordusuna karşı saldırılar başlatmıştı.
Güneye doğru ilerleyen silahlı gruplar, Hindistan sınırında yer alan Chin eyaletindeki Rathedaung kasabasında bir karakol ile Myanmar ordusuna ait bir askeri kampı ele geçirmişti.
Budist Arakan Ordusunun eyaletteki saldırılarından kaçan 43 asker ise Hindistan'ın Mizoram eyaletine sığınmış; Hint güvenlik güçleri de Myanmar askerlerini başka noktaya taşıyıp ardından da ülkelerine teslim ettiğini duyurmuştu.
Arakan Ordusunun, Hindistan sınırında bulunan Chin eyaletindeki Paletwa kasabasının kontrolünü ele geçirdiği de öne sürülmüştü.
Pakistan'da eski Başbakan Navaz Şerif'in PML-N partisi ile tutuklu eski Başbakan İmran Han'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi destekli bağımsız milletvekilleri arasında rekabetin yaşandığı seçimde oy sayımı 17.00'da bitti. Ancak seçim sonuçları saatler geçmesine rağmen hala açıklanmadı. PTI politikacıları oy sayımının durdurulduğunu ve birçok yerde sonuçların değiştirildiğini iddia etti. Pakistan Seçim Komisyonu Başkanı, sonuçların ''en kısa sürede'' açıklanacağını belitti.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili Prof. Dr. Doğan Aydal, AK Parti ile ittifakı reddedip İstanbul, Ankara ve İzmir'de ayrı aday çıkarmalarının arkasında yatan nedeni katıldığı canlı yayında açıkladı. Aydal, ''AK Parti'den iki büyükşehir istedik. Kocaeli ve Sakarya. Neden bunu istedik? Rahmetli Erbakan Hocamızın sanayi bölgelerine olan hassasiyetini biliyorsunuz. 35 tane ilçe talep ettik. Çünkü neden? Önlerine grafik koydum. Biz olmadan 76 ilçeyi kazanma şansları yoktu.'' dedi.
Bahçelievler'de boş arazide 19 yaşındaki bir gencin cesedi. bulundu. Gencin annesine WhatsApp üzerinde intihar içerikli bir veda mesajı attığı ortaya çıktı.
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda deplasmanda Bitexen Antalyaspor'u 2-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.
İskoçya Sağlık Bakanı Michael Matheson, devletin parlamento çalışmalarında kullanması için tahsis ettiği tableti Fas tatilinde çocuklarına verince koltuğundan oldu. Matheson'un çocukları maç izlemek için tabletten internete girince 11 bin sterlinlik fatura geldi. Matheson olayın ortaya çıkmasının ardından istifa etti.
Hamas'ın her biri 45 gün sürecek üç aşamalı esir takası ve ateşkes önerisini reddedip orduya Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah bölgesine saldırı hazırlığı emri veren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya ABD'den kötü haber geldi. İsrail'in Refah'a planladığı askeri operasyona destek vermeyeceklerini belirten ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, "Plansız ve çok az düşünülmüş bir şekilde böyle bir operasyon düzenlemek felaket olur" dedi.
Konya'da çiftçiler, traktör ve binek araçlarıyla konvoy halinde Seydibey patates fabrikası önüne giderek, üretim kotasının başka ilçeye kaydırılmasını protesto etti. Fabrika önünde basın açıklaması yapan çiftçiler, bu kararın fabrikaya ve depolama alanına daha uzak yerlere daha fazla nakliye ve maliyetlere yol açtığını belirtti.
Kadıköy'de 4 yaşındaki torununu tramvayın altında kalmaktan son anda kurtaran İlgün Çölege, tramvayın altında kalarak ağır yaralandı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayda torunu hafif yaralandı.
Son Dakika › Güncel › Hindistan ve Bangladeş, Myanmarlı sığınmacılar konusunu görüştü - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?