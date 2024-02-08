Hindistan ve Bangladeş, Myanmarlı sığınmacılar konusunu görüştü - Son Dakika
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Hindistan ve Bangladeş, Myanmarlı sığınmacılar konusunu görüştü

Hindistan ve Bangladeş, Myanmarlı sığınmacılar konusunu görüştü

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, Bangladeşli mevkidaşı Muhammad Hasan Mahmud ile Myanmarlı sığınmacılar konusunu ele aldı. Jaishankar ve Mahmud, çatışmaların bölgeye etkisini değerlendirdi ve Arakanlı Müslüman mültecilerin Myanmar'a geri gönderilmesini ele aldı. İki bakan ayrıca ikili ilişkilerin geliştirilmesini değerlendirdi. Myanmar'da yaşanan çatışmalar nedeniyle 264 kişi Bangladeş'e sığınmıştı.

08.02.2024 10:31
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Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, ülkeyi ziyaret eden Bangladeşli mevkidaşı Muhammad Hasan Mahmud ile çoğu polis ve asker olan Myanmarlı sığınmacılar konusunu ele aldı.

Bangladeş Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre, Jaishankar, mevkidaşı Mahmud'u başkent Yeni Delhi'de ağırladı.

Myanmar'daki çatışmalar nedeniyle Bangladeş'e sığınan sınır muhafızları ve polislerin durumunu tartışan Jaishankar ve Mahmud, bu çatışmaların bölgeye etkisini görüştü.

Mahmud ve Jaishankar ayrıca Bangladeş'teki Arakanlı Müslüman mültecilerin Myanmar'a geri gönderilmesi konusunu ele aldı.

Hindistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Mahmud ve Jaishankar'ın çeşitli alanlarda ikili ilişkilerin geliştirilmesini değerlendirdiği bildirildi.

Myanmar'dan Bangladeş'e sığınanlar

Myanmar'da askeri yönetim ile cunta karşıtı silahlı gruplar arasındaki çatışmalar nedeniyle 4 Şubat'tan bu yana sınırdan çoğu polis ve asker 264 kişi Bangladeş'e sığınmıştı.

Myanmar'dan atılan bir havan mermisi Bangladeş'te 2 kişinin ölümüne neden olmuştu.

Bunun üzerine Bangladeş, Myanmar'ın Dakka Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırmıştı.

Myanmar'da silahlı gruplar, orduya karşı saldırı başlatmıştı

"Üç Kardeşler İttifakı" adı altında bir araya gelen Myanmar Ulusal Demokratik İttifak Ordusu, Budist Arakan Ordusu ve Ta'ang Ulusal Kurtuluş Ordusu'ndan silahlı gruplar, 27 Ekim 2023'te Çin sınırına yakın kuzeydeki Shan eyaletinden Myanmar ordusuna karşı saldırılar başlatmıştı.

Güneye doğru ilerleyen silahlı gruplar, Hindistan sınırında yer alan Chin eyaletindeki Rathedaung kasabasında bir karakol ile Myanmar ordusuna ait bir askeri kampı ele geçirmişti.

Budist Arakan Ordusunun eyaletteki saldırılarından kaçan 43 asker ise Hindistan'ın Mizoram eyaletine sığınmış; Hint güvenlik güçleri de Myanmar askerlerini başka noktaya taşıyıp ardından da ülkelerine teslim ettiğini duyurmuştu.

Arakan Ordusunun, Hindistan sınırında bulunan Chin eyaletindeki Paletwa kasabasının kontrolünü ele geçirdiği de öne sürülmüştü.

Kaynak: AA

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