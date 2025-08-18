Hindistan ve Çin İlişkilerinde Dikkatli Mesaj - Son Dakika
Hindistan ve Çin İlişkilerinde Dikkatli Mesaj

18.08.2025 17:40
Dışişleri Bakanı Jaishankar, Hindistan ve Çin'in farklılıklarının anlaşmazlığa dönüşmemesi gerektiğini vurguladı.

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, Çin ile aralarındaki farklılıkların anlaşmazlığa dönüşmemesi gerektiğini belirtti.

The Times of India gazetesinin haberine göre, Hindistan Dışişleri Bakanı Jaishankar, iki günlük ziyaret kapsamında Hindistan'a gelen Çinli mevkidaşı Vang Yi ile başkent Yeni Delhi'de bir araya geldi.

Jaishankar, görüşmenin başında yaptığı konuşmada, iki ülke arasındaki farklılıkların anlaşmazlığa dönüşmemesi gerektiğini vurguladı.

Görüşmelerin Hindistan ve Çin arasında istikrarlı, işbirliğine dayalı ve ileriye dönük bir ilişkinin inşasına katkıda bulunmasının yanı sıra hem tarafların çıkarlarına hizmet etmesi hem de kaygılarını ele almasını beklediklerini belirten Jaishankar, terörizme karşı mücadelenin öncelikleri olduğunu söyledi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, 31 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde Çin'in Tiencin kentinde düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi'ne katılacak. Hint lider, 7 yıl aradan sonra ilk kez Çin'i ziyaret edecek.

Çin ile Hindistan arasında Himalaya Dağları'nın çevrelediği belirsiz sınır hattı, egemenlik tartışmalarına neden oluyor. Akarsular, göller, buzullar ve karlı zirvelerin bulunduğu 3 bin 500 kilometrelik sınır, tarafları sık sık karşı karşıya getiriyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Dış Politika, Diplomasi, Hindistan, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

16:54
Memura zam pazarlığında son dönemeç: Gözler saat 18.30’a çevrildi
Memura zam pazarlığında son dönemeç: Gözler saat 18.30'a çevrildi
17:10
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney hakkında tutuklama talebi
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney hakkında tutuklama talebi
