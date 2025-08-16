Hindistan ve Güney Kore'den Teknoloji Mutabakatı - Son Dakika
Hindistan ve Güney Kore'den Teknoloji Mutabakatı

16.08.2025 17:40
İki ülke, yapay zeka ve savunma sanayisi gibi alanlarda yeni hedefler belirledi.

Hindistan ve Güney Kore, aralarındaki "özel stratejik ortaklık" kapsamında yapay zeka, yarı iletkenler, temiz enerji ve savunma sanayisi gibi yüksek teknoloji alanlarında yeni endüstriyel hedefler belirleme konusunda mutabakata vardı.

Hindistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Hyun'un ülkeye resmi ziyarette bulunduğu bildirildi.

Açıklamada, Cho'nun Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile bir araya gelerek ikili ilişkiler, siyaset, güvenlik, ticaret, ekonomi ve teknoloji konularını görüştüğü kaydedildi.

Görüşmede, küresel ve bölgesel gelişmelerin de ele alındığı belirtilerek, tarafların yapay zeka, yarı iletkenler, temiz enerji ve savunma sanayisi gibi yüksek teknoloji alanlarında yeni endüstriyel hedefler belirleme konusunda mutabık kaldığı bildirildi.

Açıklamada, tarafların iki ülke arasındaki "özel stratejik ortaklık" seviyesindeki ilişkileri sürdürme konusunda mutabakata vardığı belirtildi.

Güney Kore ile Hindistan arasında 1973'te kurulan diplomatik ilişkiler, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin 2015'teki Güney Kore ziyaretiyle "özel stratejik ortaklık" seviyesine yükselmişti.

Kaynak: AA

17:20
Mansur Yavaş'tan AK Parti saflarına geçeceği iddialarına yanıt
Mansur Yavaş'tan AK Parti saflarına geçeceği iddialarına yanıt
17:25
Putin, Trump'a Donetsk bölgesi karşılığında 2 cepheyi dondurmayı teklif etti
Putin, Trump'a Donetsk bölgesi karşılığında 2 cepheyi dondurmayı teklif etti
