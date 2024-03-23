Hindistan ve Kanada, Moskova'daki terör saldırısını kınadı

Hindistan ve Kanada, Rusya'nın başkenti Moskova'da dün konser salonuna düzenlenen ve 60'tan fazla kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını kınadı.
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, sosyal medya platformu X'ten, Moskova'daki terör saldırısına ilişkin taziye mesajı paylaştı.
Modi, "korkunç" saldırıyı şiddetle kınayarak, Hindistan'ın Rusya ve Rus halkıyla dayanışma içinde olduğunu bildirdi.
Kanada Dışişleri Bakanlığının X hesabından yapılan paylaşımda ise "menfur saldırının" kınandığı ifade edildi.
Moskova'dan gelen görüntüler nedeniyle "dehşet içinde" olunduğu belirtilen paylaşımda, saldırıda yaralananların hızlıca iyileşmeleri dileğinde bulunuldu.
Moskova'da konser salonuna düzenlenen terör saldırısı
Rusya'nın başkenti Moskova'da "Crocus City Hall" adlı konser salonuna 22 Mart akşamı silahlı saldırı düzenlenmişti.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, saldırganların salonda rastgele ateş açması yer alırken, Rus Federal Güvenlik Servisi, terör saldırısında 60'tan fazla kişinin hayatını kaybettiğini, ölü sayısının artabileceğini bildirmişti. Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko da 60'ı ağır 115 kişinin yaralandığını duyurmuştu.
Konser salonunun bulunduğu binanın çatısında çıkan yangının söndürülmesi için ise yüzlerce ekip sevk edilmişti. Binanın çatısı, bir süre sonra çökmüştü.
Moskova'da hafta sonu tüm halka açık etkinlikler iptal edilmiş, terör saldırısını ele almak için "görev gücü" kurulduğu açıklanmıştı.
Rusya Federal Ulusal Muhafız Servisi (Rosgvardiya), silahlı saldırıyı gerçekleştirenlerin yakalanmasına yönelik operasyonun sürdüğünü bildirmişti.
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