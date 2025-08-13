Hindistan ve Singapur'dan İkili İlişkiler Toplantısı

Hindistan ve Singapur, bakanlar düzeyinde heyetler arası toplantıda ikili ilişkileri derinleştirme konusunu görüştü.

Hindistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Hindistan ve Singapur'dan bakanlar düzeyinde heyetlerin, yuvarlak masa toplantısında bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, Hindistan Maliye Bakanı Nirmala Sitharaman'ın yanı sıra Hindistan Ticaret ve Sanayi Bakanı Piyush Goyal'ın bulunduğu heyetin, Singapur Başbakan Yardımcısı, Ticaret ve Endüstri Bakanı Gan Kim Yong ile Singapur Dışişleri Bakanı Vivian Balakrishnan'ın yer aldığı heyetle bir araya geldiği ifade edildi.

Toplantıda ikili ilişkilerin artırılmasının görüşüldüğü vurgulanan açıklamada, üretim, dijitalleşme, sağlık hizmeti ve sürdürülebilirlik gibi konularda ikili işbirliğinde kaydedilen ilerlemenin ele alındığı aktarıldı.

Hindistan ve Singapur, 2024'te ilişkilerini "kapsamlı stratejik ortaklık" seviyesine yükseltmişti.