Hindistan ve Ukrayna, ikili ilişkileri ve uluslararası meseleleri görüştü

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Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile ikili ilişkileri, çeşitli alanlarda işbirliğini, bölgesel konuları ve Ukrayna- Rusya Savaşı gibi uluslararası meseleleri masaya yatırdı.

Jaishankar, sosyal medya platformu X'te, resmi ziyaret kapsamında Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bulunan Kuleba ile görüşmesine ilişkin paylaşımlar yaptı.

Ukraynalı mevkidaşıyla "açık ve kapsamlı" görüşmeler yaptığını belirten Jaishankar, iki ülke arasındaki ilişkilerin ele alındığı görüşmeler kapsamında ticaret, sağlık, teknoloji, tarımda işbirliği dahil olmak üzere çeşitli alanda fikir alışverişinde bulunduklarını kaydetti.

Jaishankar, görüşmelerin, küresel ve bölgesel meseleler, dünya genelinde süregelen çatışmalar ve bunların sonuçlarının üzerinde yoğunlaştığını, Kuleba ile bu bağlamda çeşitli girişimler hakkında istişare ettiklerini ifade etti.

İkili işbirliğinin güçlendirilmesi yönündeki kararlılıklarını vurgulayan Jaishankar, öncelikli hedeflerinin Ukrayna ile Hindistan arasındaki ticareti eski seviyelere geri getirmek olduğunu kaydetti.

Ukrayna ile Rusya arasında barışın sağlanması için atılacak adımlar konuşuldu

Kuleba da X sosyal medya hesabındaki paylaşımında, Jaishankar ile ikili ilişkileri ve bölgesel meseleleri görüştüklerini, küresel güvenlik hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını aktardı.

Rusya ile Ukrayna arasında barışın sağlanması için atılacak adımların üzerinde durduklarına işaret eden Kuleba, savaştan önce Hindistan ile sahip oldukları işbirliği seviyesini yeniden tesis etmek ve ikili ilişkileri ilerletmek için yeni projeler üzerinde çalışmak konusunda mutabık kaldıklarının altını çizdi.