Hindistan'da mahkeme, bir öğrencinin okulda başörtüsü takma talebini reddetti

Hindistan'da mahkeme, bir öğrencinin okulda başörtüsü takmasına izin verilmesi talebiyle yaptığı başvuruyu kabul etmedi.

NDTV kanalının haberine göre, Hindistan'da Allahabad Yüksek Mahkemesi, Uttar Pradeş eyaletindeki bir öğrencinin okul üniformasına ek olarak başörtüsü takmasına izin verilmesi talebiyle yaptığı başvuruya ilişkin kararını açıkladı.

Eğitim kurumlarının belirlediği kıyafet kurallarının öğrencilerin kişisel tercihlerine göre değiştirilemeyeceğine hükmeden mahkeme, öğrencinin başvurusunu reddetti.

Başörtüsü takmanın İslam'ın "temel dini uygulamalarından" biri olduğu yönündeki savunmayı da reddeden mahkemeden yapılan açıklamada, "Yüksek mahkemeler, bir kadının başörtüsü takmasının İslam inancının temel bir unsuru olmadığı ve başörtüsü takmamasının kişinin inancını tehlikeye atmayacağı konusunda görüş birliği içindedir." iddiasında bulunuldu.

Uttar Pradeş'in Prayagraj kentinde özel bir okulda eğitim gören öğrenci, annesi aracılığıyla Allahabad Yüksek Mahkemesine başvurarak okul üniformasına ek olarak başörtüsü takmasına izin verilmesini talep etmişti.