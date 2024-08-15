Hindistanlı yetkililer, Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Vecid'e baskılarını azaltmak için ABD'li mevkidaşlarıyla görüştü - Son Dakika
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Hindistanlı yetkililer, Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Vecid'e baskılarını azaltmak için ABD'li mevkidaşlarıyla görüştü

Hindistanlı yetkililerin, eski Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Vecid'e baskılarını azaltması ve Vecid'in iktidarda kalması için ABD'li mevkidaşlarıyla görüştüğü iddia edildi. Bangladeş'te yapılan genel seçim öncesinde Hint yetkililerin ülkede seçime bağlı baskının artmasının ardından, ABD'li yetkililerle bir araya geldiği öne sürüldü.

15.08.2024 19:48
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Hindistanlı yetkililerin, eski Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Vecid'e baskılarını azaltması ve Vecid'in iktidarda kalması için ABD'li mevkidaşlarıyla görüştüğü iddia edildi.

The Washington Post gazetesinin haberinde, Bangladeş'te 7 Ocak'ta yapılan genel seçim öncesinde Hint yetkililerin ülkede seçime bağlı baskının artmasının ardından, ABD'li yetkililerle bir araya geldiği öne sürüldü.

Habere göre, Hindistanlı ve ABD'li yetkililer 1 yıl önce bir araya geldi.

Hint yetkililer, Bangladeş'teki seçimlere ilişkin endişeli olduklarını belirterek Hasina'nın yerine muhalefetin kazanması durumunda Hindistan'ın güvenliğinin tehlikeye gireceği görüşünü bildirdi.

Başkan Joe Biden yönetiminin 2021'de Bangladeş polisi ve yetkililerine insan haklarını ihlal ettikleri gerekçesiyle yaptırım kararı alması ve Bangladeş'teki seçim öncesinde yaptığı eleştirilere rağmen ABD'li yetkililerle bir araya gelen Hindistan hükümeti danışmanlarının birinin, "Siz (ABD) bu meseleyi demokrasi açısından değerlendiriyorsunuz ancak bizim için sorun çok daha ciddi." ifadelerini kullandı.

ABD ve Hindistan, Bangladeş'e yönelik politikalarını gözden geçirdi

Hasina'nın galibiyetiyle sona eren genel seçimin ardından temmuzda yaşanan şiddetli protestoların ardından ülkesinden ayrılıp Hindistan'a gitmesi, ABD ve Hindistan'ın Bangladeş'teki politikalarını yeniden gözden geçirmelerine neden oldu.

ABD'de bazı yetkililer Hasina'ya karşı daha sert bir tutum sergilenmesi gerektiğini savunurken bazıları da Hasina'yı daha da yabancılaştırmanın tehlikeli olabileceğini öne sürdü.

Hindistan ise Hasina'nın güçlü kalması için ABD'ye çağrıda bulundu.

Öte yandan, Hindistan'da bazı yetkililer, ülkelerinin Bangladeş'teki durumu yanlış değerlendirdiği ve bu yüzden Hasina'yı uzun süre desteklediklerini kabul ederken ABD'li yetkililer ülkelerinin, Hasina'nın ülkeyi terk etmesinde rol oynadığına dair iddiaları kesin dille reddetti.

Bangladeş'te ne olmuştu?

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından temmuz ortasında öğrencilerin başını çektiği protestolar başlamıştı.

Yüksek Mahkemenin temmuz sonunda kontenjan kotası oranlarını düşürmesiyle protestolara son verildiği duyurulmuştu.

Gösterilerdeki şiddet olaylarından sorumlu tutulan Cemaat-i İslami Partisi ve öğrenci kanadının yasaklanmasının ardından protestocular, bu kez de gösterilerde yaşamını yitirenler için "adalet" çağrısıyla sokaklara dökülmüştü.

Bangladeş'teki gösteriler sırasında şiddet olaylarında yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi gözaltına alınmıştı.

Şiddet olayları artarak devam ederken Başbakan Şeyh Hasina, resmi konutundan ayrılarak askeri helikopterle Hindistan'a gitmiş, bu sırada göstericiler Başbakan'ın resmi konutunu basmıştı.

Siyasi parti temsilcileriyle görüşen Bangladeş Ordu Komutanı General Waker-Uz-Zaman, Hasina'nın istifa ettiğini ve geçici hükümetin kurulacağını duyurmuştu.

Nobel ödüllü Muhammed Yunus, 8 Ağustos'ta geçici hükümet başkanı olarak yemin edip göreve başlamıştı.

Kaynak: AA

Hindistan, Bangladeş, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hindistanlı yetkililer, Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Vecid'e baskılarını azaltmak için ABD'li mevkidaşlarıyla görüştü - Son Dakika

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