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Hint Okyanusu'ndaki Belal Kasırgası La Reunion'da Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
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Hint Okyanusu'ndaki Belal Kasırgası La Reunion'da Hayatı Olumsuz Etkiledi

Fransa'nın denizaşırı topraklarından Hint Okyanusu'ndaki La Reunion'da Belal Kasırgası hayatı olumsuz etkiledi. Kasırga nedeniyle bir evsizin ölümüne yol açıldı, ağaçlar yollara devrildi, yerleşim yerleri sular altında kaldı ve tekneler battı. 27 bin hanede elektrik kesintisi yaşanırken, 55 bin kişi su kesintisinden etkilenebilir.

Hint Okyanusu\'ndaki Belal Kasırgası La Reunion\'da Hayatı Olumsuz Etkiledi
15.01.2024 - 15:05,
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Fransa'nın denizaşırı topraklarından Hint Okyanusu'ndaki La Reunion'da Belal Kasırgası hayatı olumsuz etkiledi.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, daha çok Ada'nın kuzeybatısında etkili olan ve saatteki hızı 250 kilometreyi bulan Belal Kasırgası bir evsizin ölümüne yol açtı.

Haberlerde, kasırga nedeniyle ağaçların yollara devrildiği, Ada'nın kuzeyinde yer alan Saint-Louis'teki yerleşim yerlerinin sular altında kalması nedeniyle 30'a yakın kişinin tahliye edildiği aktarıldı.

Saint-Gilles tatil köyündeki kıyılarda bulunan teknelerin fırtınada battığı kaydedildi.

Olumsuz hava şartları nedeniyle 27 bin hanede elektrik kesintisi yaşanırken, geçici su kesintilerinden 55 bin kişinin etkilenebileceği belirtildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Hint Okyanusu'ndaki Belal Kasırgası La Reunion'da Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
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