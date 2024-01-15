Hint Okyanusu\'ndaki Belal Kasırgası La Reunion\'da Hayatı Olumsuz Etkiledi

Fransa'nın denizaşırı topraklarından Hint Okyanusu'ndaki La Reunion'da Belal Kasırgası hayatı olumsuz etkiledi.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, daha çok Ada'nın kuzeybatısında etkili olan ve saatteki hızı 250 kilometreyi bulan Belal Kasırgası bir evsizin ölümüne yol açtı.

Haberlerde, kasırga nedeniyle ağaçların yollara devrildiği, Ada'nın kuzeyinde yer alan Saint-Louis'teki yerleşim yerlerinin sular altında kalması nedeniyle 30'a yakın kişinin tahliye edildiği aktarıldı.

Saint-Gilles tatil köyündeki kıyılarda bulunan teknelerin fırtınada battığı kaydedildi.

Olumsuz hava şartları nedeniyle 27 bin hanede elektrik kesintisi yaşanırken, geçici su kesintilerinden 55 bin kişinin etkilenebileceği belirtildi.