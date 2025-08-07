Hiroşima\'da Atom Bombası\'nın 80. Yılı

HİROŞİMA, 7 Ağustos (Xinhua) -- ABD tarafından Japonya'nın Hiroşima kentine düzenlenen atom bombası saldırısının 80. yılı kentteki Barış Anıt Parkı'nda anılırken, Hiroşima Atom Bombası Kubbesi'nde bir araya gelen vatandaşlar hükümetin devam eden orduyu güçlendirme politikalarını eleştirdi.