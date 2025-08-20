Hırsafa Yaylası\'nda Büyüleyici Gün Batımı

Trabzon'un Düzköy ilçesindeki Hırsafa Yaylası'nda gün batımında oluşan manzara drone ile görüntülendi.

İlçe merkezine 18 kilometre uzaklıkta yer alan yayla, bünyesindeki yapay gölle de dikkati çekiyor.

Doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlerin uğrak noktası haline gelen yaylanın bulutlarla oluşan manzarası ziyaretçilerde hayranlık uyandırıyor.

Hırsafa Yaylası'nın doğal güzelliği gün batımındaki manzarasıyla daha da öne çıkıyor. Güneşin dağların ardında yavaşça kaybolduğu anlar ilgiyle izlenirken doğa fotoğrafçıları için de güzel kareler sunuyor.

Yöreye özgü lezzetler ve geleneksel yöntemlerle yapılan evler de yaylanın kültürel zenginliğini ön plana çıkarıyor.

Son yıllarda doğa tutkunlarının ilgi gösterdiği Hırsafa Yaylası yaz mevsiminde gün batımındaki manzarasıyla hafızalarda iz bırakıyor.