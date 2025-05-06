Hırsızlık Anında Yakalandı, 22 Yıl Cezası Var

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde bir iş yerinden hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan A.G.'nin (52) 13 ayrı suçtan toplam 22 yıl 8 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı.

Karabağlar Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, dün Karabağlar'daki bir iş yerinden hırsızlık yapıldığı ihbarı sonrası olay yerine sevk edildi. Polis ekipleri, A.G.'yi suçüstü yakaladı. A.G.'nin sorgusunda 'Banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık', 'Kasten yaralama', 'Bilişim sistemlerini banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' ve 'Hükümlü veya tutuklunun kaçması' gibi 13 ayrı suçtan hakkında 22 yıl 8 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen A.G. tutuklandı.

Haber: Kadir ÖZEN/ İZMİR, DHA