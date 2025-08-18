Hırsızlık Firarisi İzmir'de Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Hırsızlık Firarisi İzmir'de Yakalandı

18.08.2025 21:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hırsızlık suçundan cezaevi firarisi İ.P, üç oto hırsızlığı yaparken yakalandı, sahte kimlik kullandı.

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde hırsızlık suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi İ.P, üç ayrı oto hırsızlığı yaptıktan sonra yakalandı. İ.P.'nin yakalandığı bir başkasına ait kimlik kartını gösterdiği öğrenildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, farklı tarihlerde üç ayrı otodan hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Yaklaşık 42 iş yeri ve mobese kamerasını inceleyen ekipler, şüphelinin İ.P. (30) olduğunu belirledi. Teknik ve fiziki takibin ardında İ.P, polis ekiplerince yakalandı. İ.P'nin, gözaltına alınırken polis ekiplerine başkasına ait bir kimlik ibraz ettiği, yapılan incelemede kimliğin sahte olduğu ve bu nedenle 'başkasına ait kimlik bilgilerini kullanmak' suçundan da işlem başlatıldığı bildirildi. Şüphelinin gerçek kimliği üzerinden yapılan UYAP sorgusunda ise hırsızlık suçlarından 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı ve cezaevi firarisi olduğu ortaya çıktı.

Öte yandan otodan hırsızlık olayları güvenlik kameralarınca da kaydedildi.

Haber: Tolga TAHÇI – Kamera: İZMİR,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Karabağlar, Hırsızlık, Güvenlik, Cezaevi, 3-sayfa, Güncel, İzmir, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hırsızlık Firarisi İzmir'de Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Marcos Felipe ilk maçında Süper Lig’e damga vurdu Marcos Felipe ilk maçında Süper Lig'e damga vurdu
Kahramanmaraş’ta trafik kazası Anne hayatını kaybetti, kızı ağır yaralandı Kahramanmaraş'ta trafik kazası! Anne hayatını kaybetti, kızı ağır yaralandı
Orkun Kökçü: Kerem Aktürkoğlu gelirse mutlu oluruz Orkun Kökçü: Kerem Aktürkoğlu gelirse mutlu oluruz
Çadır kampında feci son Karı-koca ölü bulundu Çadır kampında feci son! Karı-koca ölü bulundu
Genç kadın sokak ortasında satırla boğazı kesilerek öldürüldü Genç kadın sokak ortasında satırla boğazı kesilerek öldürüldü
İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir, Gazze kentini işgal planını onayladı İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir, Gazze kentini işgal planını onayladı
Kuzey Marmara Otoyolu’nda yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü 20 yaralı Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü 20 yaralı
Neler çıkardı neler 2 gün önce imza attı Dolmabahçe’de duvar ördü Neler çıkardı neler! 2 gün önce imza attı Dolmabahçe'de duvar ördü
Fenerbahçe’nin efsane başkanı Ali Şen yoğun bakımda Fenerbahçe'nin efsane başkanı Ali Şen yoğun bakımda
Farah Zeynep Abdullah doğum gününde acı haberle sarsıldı Farah Zeynep Abdullah doğum gününde acı haberle sarsıldı
12 kattan düşen yayıncı Oğuzhan Dalgakıran’ın son görüntüleri ortaya çıktı 12 kattan düşen yayıncı Oğuzhan Dalgakıran'ın son görüntüleri ortaya çıktı

20:18
Beyaz Saray’da Zelenski, Trump ile bir araya geldi: Üçlü görüşme için hazırız
Beyaz Saray'da Zelenski, Trump ile bir araya geldi: Üçlü görüşme için hazırız
21:14
Zelenski, kriz yaratan kıyafetlerini bu kez değiştirdi Trump’tan ilk yorum
Zelenski, kriz yaratan kıyafetlerini bu kez değiştirdi! Trump'tan ilk yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2025 21:39:17. #7.13#
SON DAKİKA: Hırsızlık Firarisi İzmir'de Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.