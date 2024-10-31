Hırsızlık Hükümlüsü Gizli Bölmede Yakalandı

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Kırıkkale'de hırsızlık suçundan 3 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın hükümlü, evindeki sedirin gizli bölmesinde yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bir eve düzenlenen operasyonda, 10 suç kaydı ve "hırsızlık" suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Z.A, sedirdeki gizli bölmede yakalandı.

Öte yandan, başka bir adrese düzenlenen operasyonda, 24 suç kaydı ve "hırsızlık" suçundan 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.A. da yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.