Kocaeli'nin Derince ilçesinde iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerinden 10 bin avro değerinde lityum pil ile 150 bin lira değerinde klima çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki çalışmanın ardından harekete geçen ekipler, şüpheli E.Ü'yü İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakaladı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Hırsızlık Şüphelisi İstanbul'da Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?