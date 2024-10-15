Hırsızlık Şüphelisi Tutuklandı

Güncel

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 2 evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 27 Ağustos'ta İzmit'teki bir evin kapı kilidinin zarar görmesi, başka bir evden de dizüstü bilgisayar çalınması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

İnceleme ve araştırmalar sonucu olayı gerçekleştirdiği tespit edilen S.A, İstanbul'da düzenlenen operasyonda gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.