Hırsızlık Şüphelisi Tutuklandı

19.02.2026 10:12
Bağcılar ve Beylikdüzü'nde hırsızlık yapan 67 suç kayıtlı şüpheli tutuklandı. Zarar 630 bin lira.

Bağcılar ve Beylikdüzü'ndeki 2 evden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 67 suç kaydı bulunan şüpheli tutuklandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Bağcılar 15 Temmuz Mahallesi Gülbahar Caddesi'ndeki sitedeki bir daire ile Beylikdüzü Marmara Mahallesi Ulusum Caddesi'ndeki bir evden hırsızlık yapılmasına ilişkin çalışma yürüttü.

Bilgisine başvurulan mağdur ev sahiplerinin toplam 630 bin liralık zararları olduğu belirlendi.

Güvenlik kamera görüntüleri üzerinden hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen 2 şüpheliden biri olan M.K. (22) Bağcılar'da yakalandı.

Şüphelinin sorgulamasında daha önce çeşitli suçlardan 67 kaydı olduğu anlaşıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Diğer şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Öte yandan şüphelilerin hırsızlık için siteye giriş ve çıkış yaptığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde 2 şüphelinin siteye giriş yaptıktan bir süre sonra valizle dışarıya çıkmaları yer alıyor.

Kaynak: AA

