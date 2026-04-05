Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde tezgahtan ayakkabı çaldığı belirlenen zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki ayakkabıcıdan hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
İş yerinin güvenlik kamerası kaydını inceleyen ekipler, dışarıdaki tezgahtan ayakkabı çalan zanlının M.G. olduğunu tespit etti.
Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Hırsızlık Şüphelisi Tutuklandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?