Hırsızlık Şüphesi Tutuklandı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir evden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 22 Mayıs'ta Yeni Mahalle'deki ikametten hırsızlık yaptığı öne sürülen A.G'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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