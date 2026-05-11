Hırsızlık Zanlısı Güvenlik Kamerasından Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hırsızlık Zanlısı Güvenlik Kamerasından Yakalandı

11.05.2026 10:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da 2 iş yeri ve bir araçtan hırsızlık yapan şüpheli, güvenlik kamerasıyla tespit edilip tutuklandı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 2 iş yeri ve park halindeki otomobilden hırsızlık yapan şüpheli, güvenlik kamerasından kimliğinin belirlenmesiyle tutuklandı.

Reşatbey Mahallesi'nde 2 Nisan'da E.N'ye ait iş yerinden dizüstü bilgisayar ve 10 paket sigara çalındı.

Olaydan 5 gün sonra aynı mahallede D.K'ye ait iş yerinden 2 dizüstü bilgisayar, H.B'ye ait park halindeki otomobilden de 2 güneş gözlüğü, kıyafet ve ayakkabı çalındı.

Ayrıca hırsızlık zanlısının, D.K'nin işletmesindeki buzdolabından aldığı iki alkollü içeceği içtiği belirlendi.

Mağdurların ihbarı üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

Olay yerlerinin çevresindeki binaların güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliği tespit edilen Barış I'yı saklandığı ikamette yakaladı. Adreste bulunan 3 çalıntı bilgisayar sahiplerine ulaştırıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Barış I, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Zanlının olay yerlerinde dolaşması, park halindeki bir aracın kapısını açmaya çalışması, başarılı olamayınca başka bir araca yönelip kapısını açıp hırsızlığı gerçekleştirdikten sonra uzaklaşması güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kaynak: AA

Güvenlik, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hırsızlık Zanlısı Güvenlik Kamerasından Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu: Genel kurul bir kardeşlik meselesi, bayrak ve milli değerler üzerinden tartışma olmaz KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu: Genel kurul bir kardeşlik meselesi, bayrak ve milli değerler üzerinden tartışma olmaz
Düzce’de rafting yapan kadın akıntıya kapılarak hayatını kaybetti Düzce'de rafting yapan kadın akıntıya kapılarak hayatını kaybetti
Doktorları bile şaşırtan vaka Kabızlık sandı ama karnı burnuna geldi Doktorları bile şaşırtan vaka! Kabızlık sandı ama karnı burnuna geldi
Sivas’ta akraba aileler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı Sivas'ta akraba aileler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
İran’da büyük patlama sesi Vatandaşlar büyük korku yaşadı İran'da büyük patlama sesi! Vatandaşlar büyük korku yaşadı
Hürmüz Boğazı krizi piyasaları vurdu 1 milyar varillik petrol kaybı Hürmüz Boğazı krizi piyasaları vurdu! 1 milyar varillik petrol kaybı

10:52
Mert Hakan’ın Fener kariyeri bitti
Mert Hakan'ın Fener kariyeri bitti
10:46
Gökhan Böcek’in ek ifadesi ortaya çıktı: Siyah çanta, 6. kat ve 1 milyon euro
Gökhan Böcek'in ek ifadesi ortaya çıktı: Siyah çanta, 6. kat ve 1 milyon euro
10:22
Savcı Sayan’dan kafa karıştıran sözler
Savcı Sayan'dan kafa karıştıran sözler
10:20
Muhittin Böcek 8,5 saat etkin pişmanlık ifadesi verdi
Muhittin Böcek 8,5 saat etkin pişmanlık ifadesi verdi
09:59
İsrail’in Irak’taki gizli üssünü ifşa eden çoban öldürüldü
İsrail'in Irak'taki gizli üssünü ifşa eden çoban öldürüldü
09:09
Terörsüz Türkiye sürecini yürütecek mekanizmanın adı belli oldu
Terörsüz Türkiye sürecini yürütecek mekanizmanın adı belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2026 11:00:15. #7.13#
SON DAKİKA: Hırsızlık Zanlısı Güvenlik Kamerasından Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.