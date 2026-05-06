Hırvat-Bosna Gaz Projesi Anlaşması

06.05.2026 01:34
Hırvatistan ile Bosna Hersek arasında doğal gaz bağlantısı için anlaşma imzalandı.

Hırvatistan'dan Bosna Hersek'e doğal gaz bağlantısı sağlayacak "Güney Gaz Bağlantı Projesi"nin yapımı için, iki ülke arasında anlaşma imzalandı.

Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Borjana Kristo, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hırvatistan'ın Dubrovnik kentinde düzenlenen Üç Deniz Girişimi (ÜDG) 11. Zirvesi kapsamında Hırvatistan ile "Güney Gaz Bağlantı Projesi"nin inşası için anlaşma imzaladıklarını belirtti.

Anlaşmanın enerji güvenliği için "önemli bir adım" olduğunu kaydeden Kristo, projeye destek veren ABD'ye teşekkür etti.

Bosna Hersek basınında yer alan haberlerde, proje kapsamında yapım işlemlerinin bir Amerikan şirketi tarafından yürütüleceği ifade edildi.

Hırvatistan'ın Krk Adası'ndaki sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) terminalinden Bosna Hersek'e doğal gaz ulaştırmayı amaçlayan "Güney Gaz Bağlantı Projesi" ile Hırvatistan'ın, Güneydoğu Avrupa'nın önemli gaz tedarik merkezlerinden biri haline geleceği vurgulanıyor.

Üç Deniz Girişimi Zirvesi bugün başladı

Bu arada, Hırvatistan'ın ev sahipliğinde bugün başlayan Üç Deniz Girişimi (ÜDG) 11. Zirvesi kapsamında çok sayıda anlaşmanın imzalanması bekleniyor.

Yarın sona erecek zirvenin açılışında konuşan Hırvatistan Dışişleri Bakanı Gordan Grlic Radman, bu yılki zirvenin ulaşım, enerji ve dijital altyapı alanlarına odaklandığını söyledi.

Üç Deniz Girişimi, 2015'te dönemin Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile dönemin Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar-Kitarovic'in girişimleriyle kurulmuştu.

Üç Deniz Girişimi, Baltık Denizi, Adriyatik Denizi ve Karadeniz bölgesindeki eski ve yetersiz enerji altyapısı ile dijital ve fiziki ulaştırma altyapısına sahip Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinin bu altyapılarını güçlendirmeyi amaçlıyor.

Sadece Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin "Katılımcı Üye" olabildiği Üç Deniz Girişimi'ne Türkiye'nin "Stratejik Ortak" olarak katılımı, 2025'te Varşova'da düzenlenen Zirve'de oydaşmayla kabul edilmişti.

Kaynak: AA

