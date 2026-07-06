Hırvat Maratoncular Srebrenitsa İçin Koşuyor - Son Dakika
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Hırvat Maratoncular Srebrenitsa İçin Koşuyor

06.07.2026 13:18
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Hırvat maratoncular, Srebrenitsa soykırımını anmak için Vukovar'dan Potoçari'ye koşuyor.

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995'te yaşanan soykırımı anma törenlerine katılmak için koşan Hırvat maratoncular, Hırvatistan'dan yola çıktı.

Hırvatistan'ın doğusundaki Vukovar şehrinde bir araya gelen ve bu yıl 15'incisi düzenlenen Vukovar-Srebrenitsa Maratonu'na katılanlar, Srebrenitsa'daki Potoçari'ye doğru koşmaya başladı.

Maratoncular, 10 Temmuz'a kadar 227 kilometre koşarak Potoçari'ye ulaşmayı hedefliyor.

Hırvatistan Parlamentosu milletvekili ve Zagreb Boşnak Ulusal Azınlık Konseyi Başkanı Armin Hodzic, gazetecilere yaptığı açıklamada, Vukovar ve Srebrenitsa'daki tüm masum kurbanların anılarını yaşatmak istediklerini söyledi.

Uzun yıllardır maratona katılan Dusko Strbac da tüm masumlar adına koştuklarını ve bu kötülüğün bir daha hiç kimsenin başına gelmemesini istediklerini aktardı.

Bosna Hersek'te 1992-1995'teki savaşta, "Avrupa'da 2. Dünya Savaşı'nın ardından görülen en büyük insanlık trajedisi" olarak nitelendirilen Srebrenitsa Soykırımı'nda Sırp güçlerince öldürülen ve kemik kalıntılarına yıllar sonra ulaşılan kurbanlar için 11 Temmuz'da anma törenleri gerçekleştirilecek. Bu yıl 10 soykırım kurbanı toprağa verilecek.

Vukovar, Hırvatistan'ın eski Yugoslavya'dan ayrılarak 1991'de bağımsızlığını ilan etmesinin ardından başlayan savaşta kuşatma altında kalmış ve Yugoslav Halk Ordusu (JNA) ile Sırp paramiliter birliklerce 2 bin 717 kişi öldürülmüştü.

Srebrenitsa'da soykırım

Srebrenitsa, 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladiç komutasındaki Sırp birliklerince işgal edildi. İşgalin ardından Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, Sırplara teslim edildi.

Kadın ve çocukların, Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık alanlar, fabrikalar ve depolarda katlettikten sonra toplu mezarlara gömdü.

Hollanda'nın Lahey kentindeki Uluslararası Adalet Divanı, 2007'deki kararında, eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesinden (ICTY) gelen kanıtlar doğrultusunda, Srebrenitsa ve civarında yaşananları "soykırım" olarak tanıdı.

Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda, toplu mezarlarda kemik kalıntılarına ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle defnediliyor.

Potoçari Anıt Mezarlığı'nda bugüne kadar 6 bin 772 kurban toprağa verilirken 250 kurban, ailelerin isteğiyle yerel mezarlıklarda toprağa verildi. Srebrenitsa soykırımında hayatını kaybeden ve kalıntılarına ulaşılamayan 1000'den fazla kişi bulunuyor.

Srebrenitsa soykırımı kurbanlarından kemikleri bulunup kimliği tespit edilenlerin cenazeleri, 77'si toplu mezar olmak üzere 150 farklı noktadan çıkarıldı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Güncel, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hırvat Maratoncular Srebrenitsa İçin Koşuyor - Son Dakika

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