Hırvatistan Başbakanı Plenkovic, meclisi feshederek genel seçimlere gidecek

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Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, ülkesinde meclisi 22 Mart'a kadar feshedip, genel seçimlere gideceklerini bildirdi.

Plenkovic, basına yaptığı açıklamada, ülkede önceki genel seçimlerin 2020'de düzenlendiğine işaret ederek meclisi, 22 Mart'a kadar feshedeceklerini duyurdu.

Seçimleri, Avrupa Parlamentosunun 6-9 Haziran'daki seçimlerinden önce yapmayı planladıklarını ifade eden Plenkovic, seçmenlerin 151 sandalyeli ulusal meclisin yeni üyelerini belirlemek için nisanın son haftası ila mayısın ilk üç haftasındaki bir tarihte sandık başına gideceğini söyledi.

Hırvatistan'da genel seçimlerin resmi tarihi, Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic tarafından açıklanacak.

Bu arada, Hırvatistan'da seçimlerin, meclisin feshedilmesinden en geç 60 gün sonra yapılması gerekiyor.

Öte yandan, Plenkovic'in Genel Başkanı olduğu merkez sağ parti Hırvat Demokrat Birliği (HDZ), hem 2016'daki hem 2020'deki genel seçimlerde zafer ilan etmişti.