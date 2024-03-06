Hırvatistan Başbakanı Plenkovic, meclisi feshederek genel seçimlere gidecek - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hırvatistan Başbakanı Plenkovic, meclisi feshederek genel seçimlere gidecek

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, ülkesinde meclisi 22 Mart'a kadar feshedip, genel seçimlere gideceklerini duyurdu. Plenkovic, seçimlerin nisanın son haftası ila mayısın ilk üç haftasında yapılacağını belirtti. HDZ partisi, Plenkovic'in lideri olduğu parti, hem 2016 hem de 2020 genel seçimlerinde zafer ilan etmişti.

06.03.2024 13:35  Güncelleme: 13:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, ülkesinde meclisi 22 Mart'a kadar feshedip, genel seçimlere gideceklerini bildirdi.

Plenkovic, basına yaptığı açıklamada, ülkede önceki genel seçimlerin 2020'de düzenlendiğine işaret ederek meclisi, 22 Mart'a kadar feshedeceklerini duyurdu.

Seçimleri, Avrupa Parlamentosunun 6-9 Haziran'daki seçimlerinden önce yapmayı planladıklarını ifade eden Plenkovic, seçmenlerin 151 sandalyeli ulusal meclisin yeni üyelerini belirlemek için nisanın son haftası ila mayısın ilk üç haftasındaki bir tarihte sandık başına gideceğini söyledi.

Hırvatistan'da genel seçimlerin resmi tarihi, Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic tarafından açıklanacak.

Bu arada, Hırvatistan'da seçimlerin, meclisin feshedilmesinden en geç 60 gün sonra yapılması gerekiyor.

Öte yandan, Plenkovic'in Genel Başkanı olduğu merkez sağ parti Hırvat Demokrat Birliği (HDZ), hem 2016'daki hem 2020'deki genel seçimlerde zafer ilan etmişti.

Kaynak: AA

Hırvatistan, 22 Mart, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hırvatistan Başbakanı Plenkovic, meclisi feshederek genel seçimlere gidecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Adıyaman'da Terör Örgütü Propagandası Yapan 33 Sosyal Medya Hesabı Erişime Kapatıldı
    14:16 Adıyaman'da Terör Örgütü Propagandası Yapan 33 Sosyal Medya Hesabı Erişime Kapatıldı

    Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan bir haftalık faaliyet raporunda, terör örgütünün propagandasını yapan 33 sosyal medya hesabının mahkeme kararıyla erişime kapatıldığı bildirildi. Ayrıca, yasadışı bahis ve müstehcen içerikli yayın faaliyetlerinde bulunan 145 sosyal medya/URL adresi de kapatılması için BTK'ya bildirildi. Rapor kapsamında suç içerikli paylaşım yapan 13 kişi hakkında adli işlem başlatılırken, yol kontrol noktalarında ve devriye faaliyetlerinde 46 kişi yakalandı. Ayrıca, jandarma sorumluluk bölgelerinde meydana gelen 4 hırsızlık olayı aydınlatılırken, uyuşturucu ile mücadele kapsamında 35 gram Metamfetamin ele geçirildi ve 18 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Jandarma trafik timleri tarafından da 32 okul servis aracı kontrol edildi.

  • Mehmet Tosun, Bodrum'da turizm sektörünün sorunlarını konuştu
    14:14 Mehmet Tosun, Bodrum'da turizm sektörünün sorunlarını konuştu

    Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, Bodrum'da turizm sektörünün sorunlarını ele almak için Aşçılar ve Pastacılar Derneği ile bir araya geldi. Tosun, turizm sektöründe yaşanan sorunlara çözüm bulacaklarını ve Bodrum'un turizm çeşitliliğini artıracaklarını belirtti.

  • Borsa Konya ÜPAK, elektronik ürün senedi işlemleriyle tarımsal emtia piyasasına hız ve derinlik getirecek
    14:14 Borsa Konya ÜPAK, elektronik ürün senedi işlemleriyle tarımsal emtia piyasasına hız ve derinlik getirecek

    Borsa Konya ÜPAK, elektronik ürün senedi işlemleriyle tarımsal emtia piyasasına hız ve derinlik getirecek. Yeni sezonda faaliyete geçecek olan şirket, üreticilere, yatırımcılara, alıcı ve satıcılara en iyi hizmeti sunacak. Ayrıca, Türkiye Ürün İhtisas Borsası AŞ.'de gerçekleşen işlemlere ait saklama hizmeti de verecek. Sistemin değişeceği ve SPK'dan uygunluk aranacağı belirtiliyor.

  • TEM Otoyolu'nda Kazada Hayatını Kaybeden 5 Kişi Samsun'da Defnedildi
    14:14 TEM Otoyolu'nda Kazada Hayatını Kaybeden 5 Kişi Samsun'da Defnedildi

    TEM Otoyolu'nda bir otomobilin, otoyoldan geçmeye çalışanlara çarptığı kazada hayatını kaybeden 5 kişi, Samsun'un Yakakent ilçesinde toprağa verildi. Şükrü Okur, eşi Melek Okur ve çocukları Muhammet Alihan Okur, Ecrin Okur ile yakınları Fatma Gürsoy için cenaze namazı kılındıktan sonra aile kabristanlığına defnedildi. Kazada hayatını kaybedenlerin Ankara'daki bir nikah töreninden döndükleri öğrenildi.

  • Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Mahmut Ören, Denetleme Kurulu Başkanlığı görevinden ayrıldı
    14:13 Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Mahmut Ören, Denetleme Kurulu Başkanlığı görevinden ayrıldı

    Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Mahmut Ören, 16 yıldır sürdürdüğü Denetleme Kurulu Başkanlığı görevinden ayrıldı. Ören, basın toplantısında, Trabzonspor camiasına yakışır bir genel kurul yaşandığını belirtti. Ören, görev süresi boyunca Trabzonspor'u en iyi şekilde temsil etmek için çalıştığını ve gururlu olduğunu ifade etti.

  • Türk Şirketleri JEC World Fuarı'nda Yüksek Katma Değerli Mühendislik Çözümlerini Sergiliyor
    14:12 Türk Şirketleri JEC World Fuarı'nda Yüksek Katma Değerli Mühendislik Çözümlerini Sergiliyor

    Türk şirketleri, JEC World Fuarı'nda kompozitte yüksek katma değerli mühendislik çözümlerini sergiliyor. Fuarda 106 ülkeden katılımcı bulunuyor ve Türkiye milli katılımını 9. kez gerçekleştiriyor. Kompozit malzemelerin birçok sektörde devrim etkisi yaptığı belirtiliyor. Türkiye'nin kompozit malzeme pazarı büyüklüğü 1.5 milyar Euro'nun üzerinde ve sektör hızla büyümeye devam ediyor.

  • DEM Parti İstanbul Kadın Meclisi, tutuklu kadınların resim sergisini düzenledi
    14:12 DEM Parti İstanbul Kadın Meclisi, tutuklu kadınların resim sergisini düzenledi

    Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Meral Danış Beştaş, partisine bağlı İstanbul Kadın Meclisinin düzenlediği sergiyi gezdi. Sergideki tablolarda büyük emek olduğunu belirten Beştaş, tutuklu kadınların fiziki özgürlüklerinden yoksun olmalarına rağmen duvarlar arasında görünmez hale geldiklerini ifade etti. Sergiye katılanlar, tutuklu kadınlara gönderilmek üzere hazırlanan hatıra defterine yazı yazdı.

  • Sakarya'da üniversite öğrencilerine afet farkındalığı eğitimi düzenlendi
    14:09 Sakarya'da üniversite öğrencilerine afet farkındalığı eğitimi düzenlendi

    Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) ile Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) ortaklığında gerçekleştirilen 'Afetlere Dirençli, Afetlerde Bilinçli Gençler' projesi kapsamında, İçişleri Bakanlığı tarafından kabul edilen proje doğrultusunda SUBÜ'lü öğrencilere afet farkındalığı eğitimi verildi. Eğitimde, afet öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gereken doğru davranış şekilleri ve alınması gereken tedbirler anlatıldı. Öğrenciler, deprem, sel, heyelan, yangın ve teknolojik kazalar gibi afetlere karşı dikkat edilmesi gerekenler konusunda bilgilendirildi.


13:35 Dink cinayeti davasında Ogün Samast ifade verdi: ’Rahat ol koçum kimse sana bir şey yapmaz’ dediler Dink cinayeti davasında Ogün Samast ifade verdi: 'Rahat ol koçum kimse sana bir şey yapmaz' dediler
11:57 Cip kazası sonrası yurt dışına kaçan yazar Eylem Tok ve oğlu hakkında yakalama kararı Cip kazası sonrası yurt dışına kaçan yazar Eylem Tok ve oğlu hakkında yakalama kararı
11:21 10 erkek öğrenciyi istismar eden eğitmene 94 yıl hapis istemi 10 erkek öğrenciyi istismar eden eğitmene 94 yıl hapis istemi
11:07 AK Parti Genel Başkanvekili Ala, Yeniden Refah’la köprüleri attı: CHP’ye yardımcı oluyor, ittifak değiliz AK Parti Genel Başkanvekili Ala, Yeniden Refah'la köprüleri attı: CHP'ye yardımcı oluyor, ittifak değiliz
10:09 Japon deprem uzmanı Moriwaki: Marmara’da her an deprem olabilir Japon deprem uzmanı Moriwaki: Marmara'da her an deprem olabilir
13:50 Balkondan düşen anne ve 5 yaşındaki oğlu öldü, görme engelli 6 yaşındaki kızı ağır yaralandı Balkondan düşen anne ve 5 yaşındaki oğlu öldü, görme engelli 6 yaşındaki kızı ağır yaralandı
11:59 Efe Deprem’in ani ölümü eski partneri İbrahim Büyükak’ı yasa boğdu Efe Deprem'in ani ölümü eski partneri İbrahim Büyükak'ı yasa boğdu
11:39 Tuttuğu daireyi 27 kişiye kiralamıştı İlçede birçok evi aynı yöntemle göçmenlere kiraladığı ortaya çıktı Tuttuğu daireyi 27 kişiye kiralamıştı! İlçede birçok evi aynı yöntemle göçmenlere kiraladığı ortaya çıktı
11:36 Burcu Altın Deprem’in kendisi gibi oyuncu Efe Deprem trafik kazasında hayatını kaybetti Burcu Altın Deprem'in kendisi gibi oyuncu Efe Deprem trafik kazasında hayatını kaybetti
11:34 Antalya’da sağanak ve hortumda 6 kişi yaralandı, bin dönüm sera kullanılamaz hale geldi Antalya'da sağanak ve hortumda 6 kişi yaralandı, bin dönüm sera kullanılamaz hale geldi
11:12 Yatırımcılar dikkat İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Yatırımcılar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
11:09 Dolar tekrar ateşlendi İşte döviz kuru fiyatları Dolar tekrar ateşlendi! İşte döviz kuru fiyatları
11:06 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen: Yaptırdığımız anketlerin çoğunda Mansur Bey önde çıkıyor AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen: Yaptırdığımız anketlerin çoğunda Mansur Bey önde çıkıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2024 14:17:22. #1.11#
SON DAKİKA: Hırvatistan Başbakanı Plenkovic, meclisi feshederek genel seçimlere gidecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement