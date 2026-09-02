Hırvatistan Başbakanı, savaş suçlusu Mladic'in yüceltilmesini ahlaken kabul edilemez buldu

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da Temmuz 1995'te Boşnaklara karşı işlenen soykırımdan hüküm giyen savaş suçlusu Ratko Mladic'in "yüceltilmesinin" ahlaki açıdan kabul edilemez olduğunu söyledi.

Hırvatistan'ın Gospic kentini ziyaret eden Plenkovic, basına yaptığı açıklamada, sağlık sorunları yaşayan 84 yaşındaki Mladic'in insanlığa karşı suçlar nedeniyle müebbet hapis cezası çektiği Hollanda'nın Lahey kentindeki cezaevinde 27 Ağustos'ta ölmesinin ardından Sırbistan'ın cenaze törenini üst düzeyde düzenleme kararını değerlendirdi.

Mladic'in ölümünün ardından Bosna Hersek'in Banja Luka kentinde yüzlerce kişinin toplanmasını doğru bulmadığını aktaran Plenkovic, "Soykırım ve diğer en ağır suçlardan müebbet hapis cezası alan Mladic için yüceltici davranışlarda bulunulması ahlaki açıdan kabul edilemez." dedi.

Plenkovic, Sırbistan'ın Mladic için yas tutması ve cenaze töreninin üst düzeyde düzenlenmesini eleştirerek, Sırbistan'ın bu şekilde Avrupa Birliği'ne (AB) giremeyeceğini, AB'nin de aynı tutumda olduğunu söyledi.

16 yıl saklanan savaş suçlusu Mladic kimdir?

Ratko Mladic, 1942 yılında Bosna Hersek'in doğusundaki Kalinovik yakınlarındaki Bozanovici köyünde doğdu. Askeri eğitimini Belgrad'da aldı ve Yugoslav Halk Ordusu'nda (JNA) aktif görev yaptı.

Mayıs 1992'de Bosna Hersek'te yeni kurulan Sırp Cumhuriyeti Ordusu Genelkurmay Başkanlığına getirildi ve 1996'ya kadar bu görevde kaldı.

Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICTY) tarafından ilk kez 24 Temmuz 1995'te hakkında iddianame hazırlanan Mladic, Bosna Hersek'teki savaşın ardından Sırbistan'a kaçarak yaklaşık 16 yıl saklandı.

Sırbistan makamlarının Mladic'i bulamadıkları yönündeki açıklamalarına karşın, onun yıllarca devlet kurumlarındaki bazı kişiler tarafından korunduğu iddiaları gündeme geldi.

Yerel bir televizyon programındaki görüntülerde, Mladic'in arandığı dönemde kalabalık ortamlarda insanlarla görüştüğü, eğlendiği ve fotoğraf çektirdiği görüldü.

Mladic, 26 Mayıs 2011'de Sırbistan'ın Zrenjanin kenti yakınlarındaki Lazarevo köyünde yakalandı ve 31 Mayıs 2011'de Lahey'e gönderildi.

Yargılaması 16 Mayıs 2012'de başlayan Mladic, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Mladic, özellikle Temmuz 1995'te 8 bin 372 Boşnak sivilin katledildiği Srebrenitsa Soykırımı'nın baş sorumlusu ve azmettiricisi olarak kabul ediliyordu.