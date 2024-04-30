Hırvatistan Büyükelçiliği'nde Zeynep Munzur'un Kravat Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Hırvatistan Büyükelçiliği'nde Zeynep Munzur'un Kravat Sergisi Açıldı

Hırvatistan Büyükelçiliği\'nde Zeynep Munzur\'un Kravat Sergisi Açıldı

Hırvatistan'ın Ankara Büyükelçiliği ev sahipliğinde, ressam Zeynep Munzur'un 'Kravata (Kravat)' adlı resim sergisi Ankara'da ziyarete açıldı. Serginin açılışına Hırvatistan Büyükelçisi, diplomatik temsilciler ve davetliler katıldı. Sergi, Zeynep Munzur'un sanatsal ruhunu ve Hırvatistan ile Türkiye perspektiflerini birleştirerek kravatı yüceltmeyi amaçlıyor. Sergi, 11 Mayıs tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

30.04.2024 21:24
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Hırvatistan'ın Ankara Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde, ressam Zeynep Munzur'un "Kravata (Kravat)" adlı resim sergisi başkentte ziyarete açıldı.

Ankara'daki bir alışveriş merkezinde düzenlenen serginin açılış törenine, Hırvatistan'ın Ankara Büyükelçisi Hrvoje Cvitanovic, birçok ülkenin diplomatik temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Büyükelçi Cvitanovic, burada yaptığı konuşmada, kravatın 17. yüzyılda Hırvat askerleri diğerlerinden ayırmak için kullanılan, boyuna takılan bir kurdeleden evrildiğini belirtti.

Cvitanovic, "Bu sergiyle, Zeynep Munzur'un zengin ve sanatsal ruhunun güzel görüntülerini Zagreb, Hırvatistan ve Türkiye perspektifleriyle bir araya getirerek kravatı yüceltmeye çalıştık. Bazı tuvaller manzaraları, detayları, ruh hallerini gösterirken, aynı zamanda Hırvatistan Bağımsızlık Savaşı sırasında Hırvat halkının çektiği acılara dair bir mesaj da veriyor." dedi.

Ressam Munzur da, iki ülkenin birlikte zengin, görkemli bir tarihe sahip olduğunu vurgulayarak, "Bugün eserlerimle Türkiye ve Hırvatistan'ın etrafında sonsuz bir düğüm atıyorum, umarım hepiniz beğenirsiniz." diye konuştu.

Sergi, 11 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hırvatistan Büyükelçiliği'nde Zeynep Munzur'un Kravat Sergisi Açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hırvatistan Büyükelçiliği'nde Zeynep Munzur'un Kravat Sergisi Açıldı - Son Dakika
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